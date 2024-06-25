Глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности. Об этом он заявил на сессии Народного Собрания, передает РИА Новости.
По его словам, никабы, которые полностью закрывают лицо, дают мужчинам возможность скрываться за головным убором, а женщинам — проносить запрещенные предметы.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никаба.
Региональным властям следует предоставить возможность самостоятельно регулировать ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях, заявил в связи с этим вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Инициатива учитывает, что Россия является светским государством, поэтому религия не может создавать угрозу или ограничивать права граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru