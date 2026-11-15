Граждане Узбекистана чаще других иностранцев въезжают в Россию

Граждане Узбекистана с января по сентябрь текущего года въехали в Россию для работы более 1,5 миллионов раз, сообщает РИА Новости.

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Они составляют большинство от количества всех иностранцев, въезжающих в страну с той же целью. На втором месте находятся граждане Таджикистана - 665 тыс. 892 въезда, третье - Киргизии с 385 тыс. 169 въездами. Далее следуют граждане Казахстана - 176 тыс. 37, и Китая - 127 тыс. 176.

Ранее дворников-мигрантов предложили заменить на экс-заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УзбекистанТрудовые Мигранты

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