Граждане Узбекистана чаще других иностранцев въезжают в Россию
Граждане Узбекистана с января по сентябрь текущего года въехали в Россию для работы более 1,5 миллионов раз, сообщает РИА Новости.
Они составляют большинство от количества всех иностранцев, въезжающих в страну с той же целью. На втором месте находятся граждане Таджикистана - 665 тыс. 892 въезда, третье - Киргизии с 385 тыс. 169 въездами. Далее следуют граждане Казахстана - 176 тыс. 37, и Китая - 127 тыс. 176.
Ранее дворников-мигрантов предложили заменить на экс-заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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