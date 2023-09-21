В Иране ужесточили наказание для женщин за отсутствие хиджаба

Согласно закону, те, кто не носит хиджаб или соответствующую одежду, должны будут заплатить до восьми миллионов туманов (18,4 миллиона рублей). Если не оплатить штрафы в течение месяца, сумма может вырасти вдвое.

Более того, саботажниц могут уволить с работы, запретить пользоваться социальными сетями на срок до года. При рецидиве допускается тюрьма на срок до трех лет.

Ранее во французских школах запретили носить мусульманскую одежду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

