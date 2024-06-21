«От хиджаба до никаба»: Таджикистан запретил «чуждую одежду», опередив Россию
Жительниц Таджикистана уже заставляют снимать на улицах хиджабы, в Париже их разрешат, а мэр Иваново подал в отставку на фоне скандальной поэзии доцента Жидоморова.
На фоне продолжающейся в России дискуссии о ношении хиджабов и никабов Таджикистан ввел запрет на ношение «чуждой» для этой страны одежды.
Соответствующий закон не уточняет, о какой одежде идет речь, однако многие жительницы Таджикистана уже жалуются в соцсетях, что от них требуют снимать хиджабы.
САТР, ХИДЖАБ ИЛИ НИКАБ: ТАДЖИКИСТАН ПРОТИВ
Под словом «хиджаб» подразумеваются разные виды мусульманской одежды, при этом обычно так называют платок, закрывающий волосы и шею женщин, но не лицо. При этом головной убор «никаб», скрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз, в ряде стран считается небезопасным в контексте террористических угроз.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал накануне ряд законов, направленных на защиту «подлинных ценностей» и «предотвращение суеверий и предрассудков». Один из них предусматривает запрет на ввоз, продажу и ношение «чуждой таджикской культуре одежды». Закон не конкретизирует, о чем идет речь, однако в марте Рахмон называл проблемой «подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием "сатр" и "хиджаб"».
В соцсетях уже появились жалобы таджикских женщин на то, что их останавливают на улице и требуют снять хиджабы. По данным СМИ, уже были случаи, когда женщин в хиджабах не пускали в поликлиники и больницы.
При этом на прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсменки смогут носить хиджабы во время стартующей в июле Олимпиады-2024 в Париже.
«Олимпийская хартия не допускает никакой дискриминации, но мы должны признавать, что атлеты существуют не в "пузыре", а в национальном контексте, в законах их стран. Есть много стран, где идут обсуждения на эту тему, где-то юридически требуется носить хиджаб, где-то нет», - пояснил Бах.
В России же дискуссия о возможном запрете мусульманской одежды пока завязла в разногласиях политиков.
ОТ ФАДЕЕВА ДО ЖИДОМОРОВА: «ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЯСНИТЬ»
Одной из первых ласточек-предвестниц бурного обсуждения этой темы в РФ стал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, в конце мая предложивший запретить никабы.
«Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», - сказал Валерий Александрович в интервью «Парламентской газете».
Его мысль быстро подхватил депутат Госдумы Виталий Милонов, вспомнивший в этой связи Папу Римского.
«Давайте будем честны. Российские мусульмане исторически никогда не использовали никакие никабы. Мусульманский женский платок наших широт малоотличим от православного. (…) Мода на ношение фундаменталистского никаба - это своеобразный вызов обществу, нашему гражданскому миру. И как человек, тесно поддерживающий дружеские связи с арабскими товарищами и многократно бывавший в арабских государствах, могу сказать, что даже там никто с внешними атрибутами не злоупотребляет. Могу лишь посоветовать отдельным нашим мусульманам не стараться быть "святее Папы Римского"», - написал Милонов в Telegram.
Однако его попытался переплюнуть вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, который внес в нижнюю палату законопроект о праве региональных властей запрещать никабы в общественных местах и школах.
«Уважение к религии — это очень важно. Но Россия — светское государство со светской системой образования. Встречаясь с родителями школьников в регионах, понял, что об этом стали забывать: всё чаще на уроки приходят в хиджабах. Сегодня внёс в Госдуму законопроект, чтобы школы имели право запрещать любую религиозную одежду в своих стенах. Традиции скрывать лицо в России нет», - разъяснил депутат.
Однако его пыл попытался остудить депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов.
«Безусловно, мы не поддержим данный законопроект. Хотелось бы пояснить Даванкову разницу между никабом и хиджабом. Никаб - женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб - мы сами не одобряем, а что касается хиджаба - это религиозная обязанность мусульманки. Если Даванков хочет запретить кому-либо исполнять их религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания», - пояснил Владиславу Андреевичу Адам Султанович.
Вскоре и Даванков, и Милонов несколько изменили трактовки своих заявлений, ну а СМИ переключились на историю из Иваново. Мэр «города невест» Владимир Шарыпов 4 июня подал в отставку на фоне скандала с доцентом местного медуниверситета Николаем Жидоморовым.
По данным местных пабликов, Жидоморов сказал студентке-мусульманке, что в уставе их вуза хиджабы «морально порицаются». Доцент оказался еще и поэтом, он сочинил стихотворение на эту тему и якобы заставлял девушку его читать. Студентка пожаловалась на доцента кафедры фармакологии Ивановского медуниверситета в соцсетях, после чего пришла уже его очередь жаловаться на травлю и угрозы.
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