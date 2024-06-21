«От хиджаба до никаба»: Таджикистан запретил «чуждую одежду», опередив Россию

САТР, ХИДЖАБ ИЛИ НИКАБ: ТАДЖИКИСТАН ПРОТИВ

Под словом «хиджаб» подразумеваются разные виды мусульманской одежды, при этом обычно так называют платок, закрывающий волосы и шею женщин, но не лицо. При этом головной убор «никаб», скрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз, в ряде стран считается небезопасным в контексте террористических угроз.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал накануне ряд законов, направленных на защиту «подлинных ценностей» и «предотвращение суеверий и предрассудков». Один из них предусматривает запрет на ввоз, продажу и ношение «чуждой таджикской культуре одежды». Закон не конкретизирует, о чем идет речь, однако в марте Рахмон называл проблемой «подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием "сатр" и "хиджаб"».

В соцсетях уже появились жалобы таджикских женщин на то, что их останавливают на улице и требуют снять хиджабы. По данным СМИ, уже были случаи, когда женщин в хиджабах не пускали в поликлиники и больницы.

При этом на прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсменки смогут носить хиджабы во время стартующей в июле Олимпиады-2024 в Париже.

«Олимпийская хартия не допускает никакой дискриминации, но мы должны признавать, что атлеты существуют не в "пузыре", а в национальном контексте, в законах их стран. Есть много стран, где идут обсуждения на эту тему, где-то юридически требуется носить хиджаб, где-то нет», - пояснил Бах.

В России же дискуссия о возможном запрете мусульманской одежды пока завязла в разногласиях политиков.