СМИ: Глава Nvidia ушёл в отставку после записки Рубио о связи с предполагаемой китайской шпионкой
Глава Nvidia Дженсен Хуанг уволился после секретной записки главы Госдепа США Марко Рубио, адресованной президенту Дональду Трампу, сообщает The Washington Post.
По данным издания, в документе речь шла о его связи с предполагаемой китайской шпионкой. Госсекретарь подготовил записку на основе доклада ЦРУ, ужесточив формулировки разведки. После того как документ попал в СМИ, 12 ноября Хуанг оставил свой пост.
Чиновники администрации Трампа пытались ослабить влияние главы Nvidia на президента из-за его позиции по поставкам ИИ-чипов в Китай.
Ранее стало известно, что Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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