СМИ: Глава Nvidia ушёл в отставку после записки Рубио о связи с предполагаемой китайской шпионкой

Глава Nvidia Дженсен Хуанг уволился после секретной записки главы Госдепа США Марко Рубио, адресованной президенту Дональду Трампу, сообщает The Washington Post.

Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с китайской шпионкой

По данным издания, в документе речь шла о его связи с предполагаемой китайской шпионкой. Госсекретарь подготовил записку на основе доклада ЦРУ, ужесточив формулировки разведки. После того как документ попал в СМИ, 12 ноября Хуанг оставил свой пост.

Чиновники администрации Трампа пытались ослабить влияние главы Nvidia на президента из-за его позиции по поставкам ИИ-чипов в Китай.

Ранее стало известно, что Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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