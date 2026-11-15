СМИ: Глава Nvidia ушёл в отставку после записки Рубио о связи с предполагаемой китайской шпионкой

По данным издания, в документе речь шла о его связи с предполагаемой китайской шпионкой. Госсекретарь подготовил записку на основе доклада ЦРУ, ужесточив формулировки разведки. После того как документ попал в СМИ, 12 ноября Хуанг оставил свой пост.

Чиновники администрации Трампа пытались ослабить влияние главы Nvidia на президента из-за его позиции по поставкам ИИ-чипов в Китай.

Ранее стало известно, что Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

