СМИ: США могут сократить военное присутствие в ЕС меньше, чем планировалось
Американские власти могут сократить военное присутствие в Европе меньше, чем планировалось, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, союзники ожидают общего сокращения на 5 тысяч военнослужащих США, тогда как ранее ожидалось сократить нынешний американский контингент в Европе на 25 тысяч человек с нынешнего уровня - около 80 тысяч военных. Теперь Вашингтон может вывести меньше военных в связи с согласием стран Европы увеличить расходы на оборону.
Отмечается, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о пересмотре размещения военных США и их базирования в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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