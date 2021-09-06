Талибы обязали женщин посещать университеты в никабах
В Афганистане женщинам разрешили ходить в университеты и колледжи только в никабе – закрытом головном уборе с прорезью для глаз, передает «Интерфакс». Также женщины должны будут учиться отдельно от мужчин и только у преподавателей-женщин. В крайнем случае, позволяется пожилым мужчиной «с хорошей репутацией».
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сделал такое заявление в преддверие нового учебного года, который стартует в Афганистане 6 сентября.
Ранее талибы в Афганистане применили слезоточивый газ против митингующих женщин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru