Талибы обязали женщин посещать университеты в никабах

В Афганистане женщинам разрешили ходить в университеты и колледжи только в никабе – закрытом головном уборе с прорезью для глаз, передает «Интерфакс». Также женщины должны будут учиться отдельно от мужчин и только у преподавателей-женщин. В крайнем случае, позволяется пожилым мужчиной «с хорошей репутацией».