Минпросвещения назвало рекомендуемые даты зимних каникул в школах

При формировании календарного учебного графика образовательные организации могут использовать предложения министерства или разрабатывать собственные планы. При составлении расписания необходимо учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также график плановых мероприятий.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что зимние каникулы важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы.

Ранее в Госдуме предложили перенести часть новогодних выходных на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

