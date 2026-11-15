Минпросвещения назвало рекомендуемые даты зимних каникул в школах
Минпросвещения России рекомендовало устроить зимние каникулы в школах с 31 декабря по 10 января, сообщает РИА Новости.
При формировании календарного учебного графика образовательные организации могут использовать предложения министерства или разрабатывать собственные планы. При составлении расписания необходимо учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также график плановых мероприятий.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что зимние каникулы важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы.
Ранее в Госдуме предложили перенести часть новогодних выходных на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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