Минпросвещения назвало рекомендуемые даты зимних каникул в школах

Минпросвещения России рекомендовало устроить зимние каникулы в школах с 31 декабря по 10 января, сообщает РИА Новости.

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При формировании календарного учебного графика образовательные организации могут использовать предложения министерства или разрабатывать собственные планы. При составлении расписания необходимо учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также график плановых мероприятий.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что зимние каникулы важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы.

Ранее в Госдуме предложили перенести часть новогодних выходных на май, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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