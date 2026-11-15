«Шок», «истерика», «кошмар»: Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Китае
По словам экспертов, лидеры трех стран обсудят ИИ, ядерное оружие, Украину и Иран.
Накануне пресс‑секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что трехсторонняя встреча глав России, США и Китая состоится 19 ноября в Шэньчжэне в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин, а также российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пишут «Известия». До этого трехстороннюю встречу анонсировали в Белом доме. Это будет первая в истории встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина.
О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ?
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что темы переговоров лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС могут быть самыми разными. Он подчеркнул, что страны обмениваются мнениями о повестке возможной беседы политиков на полях саммита. По словам Пескова, в любом случае встреча будет интересной.
Издание The New York Post писало, что основное внимание переговоров будет уделено разработке амбициозного соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Кроме того, политики могут обсудить Иран, Украину и Северную Корею.
Однако газета South China Morning Post передавала, что украинский конфликт и ядерное разоружение Корейского полуострова практически исключены из списка возможных тем встречи лидеров трех стран. Согласно информации источника, акцент переговоров будет смещен на области, по которым может быть достигнут консенсус.
В связи с этим отмечается, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут договориться о контроле за использованием искусственного интеллекта в системах управления ядерными арсеналами. При этом сам американский лидер говорил, что собирается обсудить с российским и китайским коллегами денуклеаризацию, передает RT.
«Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию», - сказал он журналистам.
При этом президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев считает, что встреча лидеров России, США и Китая пугает мировые элиты, потому что она подтвердит, что Москве невозможно нанести стратегическое поражение.
«В предполагаемой повестке Украина идет под "номером 16". Во-первых, в этом формате есть темы гораздо более важные. Ведь эта тройка фактически составляет большинство в составе постоянных членов Совбеза ООН. А значит, в их повестке будут самые глобальные вызовы, с которыми столкнулось человечество. Это и реформы ООН, и стремительное развитие ИИ, и экологическая повестка. Из троих участников вероятного саммита, по крайней мере, двое одинаково видят мир, его устройство и будущее человечества. Обсуждая украинский вопрос, они будут говорить не об Украине, а о системе гарантий для всех и во всем мире. Вообще, такая встреча сама по себе является страшным кошмаром для правящей клики мирового олигархата», - заявил он в беседе с НСН.
К тому же, по мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, Трамп понимает, что только переговоры с российским президентом и китайским лидером смогут сдвинуть ситуацию с Украиной и конфликт с Ираном с мертвой точки.
«Трамп видит, что на Украине все идет плохо, теперь он понял, что надо договариваться втроем — Россия, США и Китай. Вероятно, будет обсуждаться не только Украина, но и ядерное оружие в рамках Ирана. По Ирану Россия и Китай могут быть союзниками США, но только с учетом интересов Ирана», - сказал он в интервью НСН.
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВСТРЕЧИ?
Однако политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с НСН призвал не испытывать оптимизма от встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
«Понадобится очень много предварительной работы, прежде чем можно было бы говорить о том, что в рамках подобной встречи образовались бы перспективы разрешения серьезных вопросов. В рамках российско-американских отношений остается огромное количество противоречий, которые не улажены. То же самое касается и отдельного двустороннего американо-китайского переговорного трека. Встретиться было бы неплохо, да и картинка была бы красивая, особенно для всех оппонентов среди представителей Европейской партии войны. У них была бы очередная истерика, если бы они это все увидели. Но это не приведет к масштабному прорыву. Для того же Трампа встреча пройдет после выборов в Конгресс, на которых его сторонники болезненно проиграют, а это будет мешать договариваться о чем-то всерьез. Здесь много подводных камней», - уточнил он.
В свою очередь Сергей Санакоев в беседе с НСН заметил, что в Пекине опасаются шоу от Трампа, которое он устроит из трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России, если на ней будет место экспромту.
«Непредсказуемость Трампа — это лишь часть опасений Китая. Поэтому китайцы и говорят: вы для чего хотите использовать такую площадку? Для того, чтобы провести некое шоу, а потом говорить, что Запад столкнулся с диктаторами? Это может превратиться не в шоу одного актера, а в некое совокупное действие Запада, провокацию, чтобы минимизировать значение предлагаемых Китаем реформ в области глобального управления и максимально показать картинку о том, что Запад стоит на страже своих ценностей», - заметил президент Российско-Китайского аналитического центра.
Ранее председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что в условиях формирования многополярного мира Россия, США и Китай могут создать треугольник, который разграничит сферы влияния, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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