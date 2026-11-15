«Понадобится очень много предварительной работы, прежде чем можно было бы говорить о том, что в рамках подобной встречи образовались бы перспективы разрешения серьезных вопросов. В рамках российско-американских отношений остается огромное количество противоречий, которые не улажены. То же самое касается и отдельного двустороннего американо-китайского переговорного трека. Встретиться было бы неплохо, да и картинка была бы красивая, особенно для всех оппонентов среди представителей Европейской партии войны. У них была бы очередная истерика, если бы они это все увидели. Но это не приведет к масштабному прорыву. Для того же Трампа встреча пройдет после выборов в Конгресс, на которых его сторонники болезненно проиграют, а это будет мешать договариваться о чем-то всерьез. Здесь много подводных камней», - уточнил он.

В свою очередь Сергей Санакоев в беседе с НСН заметил, что в Пекине опасаются шоу от Трампа, которое он устроит из трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России, если на ней будет место экспромту.