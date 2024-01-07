Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью

Позицию патриарха разделяет актер Иван Охлобыстин. Он считает, что многие уехавшие из страны после начала спецоперации сделали это по глупости. Об этом артист заявил в ходе посещения детского интернета в Докучаевске (ДНР), передает РИА Новости.

По мнению Охлобыстина, поступок многих релокантов объясняется недостатком образования и воспитания. Актер назвал происходящее результатом педагогической ошибки и призвал простить таких людей.

«Мы вырастили инфантильное поколение», - констатировал звезда «Интернов».

До 40% уехавших в 2022 году из России релокантов вернулись в страну. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные компании «Финион», специализирующейся на помощи в оформлении видов на жительство за рубежом.