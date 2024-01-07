Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью
Соотечественники, уехавшие из России после начала СВО, возвращаются ради работы и близких. Но на Родине их ожидает противоречивое отношение.
Россия, согласно христианским принципам милосердия, не должна отворачиваться от людей, которые покинули страну, однако осознали свою ошибку, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Позицию патриарха разделяет актер Иван Охлобыстин. Он считает, что многие уехавшие из страны после начала спецоперации сделали это по глупости. Об этом артист заявил в ходе посещения детского интернета в Докучаевске (ДНР), передает РИА Новости.
По мнению Охлобыстина, поступок многих релокантов объясняется недостатком образования и воспитания. Актер назвал происходящее результатом педагогической ошибки и призвал простить таких людей.
«Мы вырастили инфантильное поколение», - констатировал звезда «Интернов».
До 40% уехавших в 2022 году из России релокантов вернулись в страну. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные компании «Финион», специализирующейся на помощи в оформлении видов на жительство за рубежом.
Организация получила соответствующие сведения по итогам опроса среди 2,7 тысячи действующих и потенциальных клиентов. Согласно данным рекрутинговой компании HeadHunter, в Россию приехали 26% релокантов, отмечает телеканал «360». Именно столько соискателей, сменивших в резюме регион с РФ на другую страну, снова указали Россию в качестве страны проживания.
Решение россиян вернуться может быть связано с финансовыми трудностями и проблемами с трудоустройством за границей. Специалисты считают, что возвращение соотечественников на фоне низкой безработицы и нехватки кадров — хороший знак для российской экономики, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина в разговоре с «Газетой.Ru».
Она отметила, что в страну вернулся каждый четвертый релокант. По словам Даниной, такие данные показал анализ (проводился в октябре) резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с России на другую страну в течение прошлого года.
Данина подчеркнула, что 80% из числа соискателей на hh.ru в 2022 году предпочитали менять страну с России на Казахстан, Турцию, Узбекистан, Грузию, Армению, Сербию, Киргизию, Белоруссию, Таиланд и Азербайджан.
Еще одной причиной возвращения соотечественников эксперты называют ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания в других странах.
В целом спрос россиян на оформление ВНЖ в других государствах упал в десятки раз за прошлый год.
Карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с НСН указала и на другие причины возвращения релокантов.Эксперт отмечает, что соотечественников к возвращению мотивируют родственники и разница в зарплате и расходах.
«Есть несколько ключевых причин. Первая – не могут найти работуза границей. Вторая – разница культур, плюс в России родные, знакомые, что тоже заставляет вернуться. Третья – финансовая. Расходы, которые несут и зарплата, различаются. Все эти причины мотивируют людей возвращаться», - сказала Минаева.
Минтруд России назвал недопустимым заключение трудового договора с гражданами, работающими из-за рубежа. Об этом пишут Известия со ссылкой на разъясняющее письмо эксперта ведомства на портале «КонсультантПлюс».
«По мнению Минтруда ... заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается», — указано в публикации за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова.
Кроме того, в Минтруде разъяснили, в каких случаях работнику необходимо уведомить работодателя о выезде за рубеж. Как отметили в ведомстве, по закону у граждан нет такой прямой обязанности, но уведомить руководство о дистанционной работе рекомендуется, чтобы не нарушать условия трудового договора о месте деятельности.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России рано или поздно вернутся.
По его мнению, это произойдет с учетом стабильности в экономике России.
Кроме того, есть положение Конституции, которое говорит, что граждане Российской Федерации вправе в любое время свободно покидать страну и возвращаться в нее, что касается кого угодно — и иноагентов, и релокантов. Об этом напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает NEWS.ru его слова.
Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что не будет работать с релокантами, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос он пояснил, что у него нет такого желания.
«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», - сказал кинорежиссёр.
По информации Росстата, в 2022 году из РФ за границу выбыло 668,4 тысячи человек. Таким образом, вернулись в страну 174-334 тысяч человек.
В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в страну уже вернулась половина уехавших в прошлом году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области
- Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью
- Гладков: Продолжается восстановление Белгорода после обстрела со стороны ВСУ
- Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку
- Холодные праздники: СК и прокуратура ищут виновных в коммунальных авариях в Подмосковье
- Власти Подмосковья: об отключении отопления в Подольске узнали спустя сутки
- СМИ: Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина
- СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
- Зеленский заявил, что при обстреле Покровска погибли более 10 человек
- В США проверяют инцидент из-за вырванного во время полета фюзеляжа Boeing 737
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru