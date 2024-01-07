Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью

Соотечественники, уехавшие из России после начала СВО, возвращаются ради работы и близких. Но на Родине их ожидает противоречивое отношение.

Россия, согласно христианским принципам милосердия, не должна отворачиваться от людей, которые покинули страну, однако осознали свою ошибку, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Позицию патриарха разделяет актер Иван Охлобыстин. Он считает, что многие уехавшие из страны после начала спецоперации сделали это по глупости. Об этом артист заявил в ходе посещения детского интернета в Докучаевске (ДНР), передает РИА Новости.

По мнению Охлобыстина, поступок многих релокантов объясняется недостатком образования и воспитания. Актер назвал происходящее результатом педагогической ошибки и призвал простить таких людей.

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До 40% уехавших в 2022 году из России релокантов вернулись в страну. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные компании «Финион», специализирующейся на помощи в оформлении видов на жительство за рубежом.

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Организация получила соответствующие сведения по итогам опроса среди 2,7 тысячи действующих и потенциальных клиентов. Согласно данным рекрутинговой компании HeadHunter, в Россию приехали 26% релокантов, отмечает телеканал «360». Именно столько соискателей, сменивших в резюме регион с РФ на другую страну, снова указали Россию в качестве страны проживания.

Решение россиян вернуться может быть связано с финансовыми трудностями и проблемами с трудоустройством за границей. Специалисты считают, что возвращение соотечественников на фоне низкой безработицы и нехватки кадров — хороший знак для российской экономики, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина в разговоре с «Газетой.Ru».

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Она отметила, что в страну вернулся каждый четвертый релокант. По словам Даниной, такие данные показал анализ (проводился в октябре) резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с России на другую страну в течение прошлого года.

Данина подчеркнула, что 80% из числа соискателей на hh.ru в 2022 году предпочитали менять страну с России на Казахстан, Турцию, Узбекистан, Грузию, Армению, Сербию, Киргизию, Белоруссию, Таиланд и Азербайджан.

Еще одной причиной возвращения соотечественников эксперты называют ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания в других странах.

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В целом спрос россиян на оформление ВНЖ в других государствах упал в десятки раз за прошлый год.

Карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с НСН указала и на другие причины возвращения релокантов.Эксперт отмечает, что соотечественников к возвращению мотивируют родственники и разница в зарплате и расходах.

«Есть несколько ключевых причин. Первая – не могут найти работуза границей. Вторая – разница культур, плюс в России родные, знакомые, что тоже заставляет вернуться. Третья – финансовая. Расходы, которые несут и зарплата, различаются. Все эти причины мотивируют людей возвращаться», - сказала Минаева.

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Минтруд России назвал недопустимым заключение трудового договора с гражданами, работающими из-за рубежа. Об этом пишут Известия со ссылкой на разъясняющее письмо эксперта ведомства на портале «КонсультантПлюс».

«По мнению Минтруда ... заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается», — указано в публикации за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова.

Кроме того, в Минтруде разъяснили, в каких случаях работнику необходимо уведомить работодателя о выезде за рубеж. Как отметили в ведомстве, по закону у граждан нет такой прямой обязанности, но уведомить руководство о дистанционной работе рекомендуется, чтобы не нарушать условия трудового договора о месте деятельности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что уехавшие из России рано или поздно вернутся.

По его мнению, это произойдет с учетом стабильности в экономике России.

Кроме того, есть положение Конституции, которое говорит, что граждане Российской Федерации вправе в любое время свободно покидать страну и возвращаться в нее, что касается кого угодно — и иноагентов, и релокантов. Об этом напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает NEWS.ru его слова.

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Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что не будет работать с релокантами, сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос он пояснил, что у него нет такого желания.

«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», - сказал кинорежиссёр.

По информации Росстата, в 2022 году из РФ за границу выбыло 668,4 тысячи человек. Таким образом, вернулись в страну 174-334 тысяч человек.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в страну уже вернулась половина уехавших в прошлом году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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