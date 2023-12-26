Уехавший из РФ Иван Ургант внезапно объявился в Москве

Актёр и телеведущий Иван Ургант неожиданно вернулся из-за границы в российскую столицу. В минувшие выходные он стал одним из ведущих благотворительного аукциона фонда «Друзья», соучредителем которого числится.

Соведущими мероприятия стали Алла Михеева - коллега шоумена по «Вечернему Урганту», а также Марина Александрова. При этом один из авторов шоу «Вечерний Ургант» Константин Анисимов сделал намёк, что Ургант может вернуться в большой шоу-бизнес в рамках нового проекта.

Шоу «Первый Новый год» должно собрать молодых рэперов и блогеров – они споют с именитыми артистами. Анисимов опубликовал в соцсетях фото, на котором он запечатлен на фоне картонной фигуры Ивана Урганта. Предполагается, что шоу появится в эфире Первого канала 30 декабря.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», телеведущий перестал появляться на российских экранах после начала специальной военной операции России на Украине. Он в основном проживает за границей.

