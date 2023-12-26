Адвокат Жорин назвал здравым смыслом отказ СК от возбуждения дела против Пугачевой
Адвокат Сергей Жорин заявил, что отказ Следственного комитета РФ возбуждать уголовное дело за фейки о ВС России против советской и российской певицы Аллы Пугачевой – это проявление здравого смысла, сообщает NEWS.ru.
«Это значит, что все-таки здравый смысл существует. Потому что все-таки возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком», — сказал он.
Жорин отметил, что узнал об обстоятельствах дела из СМИ. Также добавил, что было бы грустно, если бы было принято другое решение.
Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии. Какую именно информацию проверяли правоохранители, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru