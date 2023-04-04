«Расходы и зарплата»: Карьерный консультант назвала причины возвращения релокантов

Россиянам, которые не работали год, будет сложнее трудоустроиться, сказала НСН Татьяна Минаева. 

Карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с НСН назвала три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.

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Готовность вернуться в Россию выразили 62 процента соотечественников, которые сейчас работают за границей. Такие данные приводятся в опросе компаний «Яков и партнеры» и HeadHunter. Среди причин вернуться респонденты называют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. Минаева отмечает, что релокантов к возвращению мотивируют родственники и разница в зарплате и расходах.

«Есть несколько ключевых причин. Первая – не могут найти работу за границей. Вторая – разница культур, плюс в России родные, знакомые, что тоже заставляет вернуться. Третья – финансовая. Расходы, которые несут и зарплата, различаются. Все эти причины мотивируют людей возвращаться», - сказала Минаева.

Собеседница НСН отметила, что при возвращении в Россию соотечественники могут испытывать трудности с поиском работы.

«В поиске работы есть один критерий, который влияет на трудоустройство – это перерыв. Если соискатель несколько месяцев пожил за границей, а потом вернулся, то для работодателя это не критичный перерыв. Если больше года, то работодатели будут настороженно относиться к такому перерыву», - пояснила Минаева.

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Карьерный консультант рассказала, что сложнее всего сегодня трудоустроиться коммерческим директором.

«Рынок директоров высококонкурентный. К примеру, коммерческий директор наберет больше откликов, чем специалист по продажам. Сейчас еще ценятся маркетологи, потому что бизнесу всегда нужны продажники, специалисты по подбору персонала. Сложнее найти работу закупщикам, логистам», - резюмировала Минаева.

Ранее Татьяна Минаева в эфире НСН рассказала, что юмор на собеседовании может спасти соискателя работы и оставить о нем прекрасное впечатление у работодателя.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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