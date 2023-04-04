«Расходы и зарплата»: Карьерный консультант назвала причины возвращения релокантов

Готовность вернуться в Россию выразили 62 процента соотечественников, которые сейчас работают за границей. Такие данные приводятся в опросе компаний «Яков и партнеры» и HeadHunter. Среди причин вернуться респонденты называют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. Минаева отмечает, что релокантов к возвращению мотивируют родственники и разница в зарплате и расходах.

«Есть несколько ключевых причин. Первая – не могут найти работу за границей. Вторая – разница культур, плюс в России родные, знакомые, что тоже заставляет вернуться. Третья – финансовая. Расходы, которые несут и зарплата, различаются. Все эти причины мотивируют людей возвращаться», - сказала Минаева.

Собеседница НСН отметила, что при возвращении в Россию соотечественники могут испытывать трудности с поиском работы.

«В поиске работы есть один критерий, который влияет на трудоустройство – это перерыв. Если соискатель несколько месяцев пожил за границей, а потом вернулся, то для работодателя это не критичный перерыв. Если больше года, то работодатели будут настороженно относиться к такому перерыву», - пояснила Минаева.