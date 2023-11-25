Володин: Релоканты совершили предательство по отношению к России и близким

Как отметил политик, граждане должны быть со своей Родиной «в самых разных ситуациях».

«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик назвал правильной позицию режиссера Никиты Михалкова, который заявил о нежелании работать с релокантами. Как отметил Володин, некоторые уехавшие из РФ получили гражданство Израиля, но «бегут обратно», отказываясь от обязательства защищать государство.

«Омар Хайям про таких сказал: "Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды"», — заключил председатель Госдумы.

