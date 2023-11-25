Володин: Релоканты совершили предательство по отношению к России и близким
Россиян, которые покинули страну, но возвращаются из-за рубежа, не ждут «с распростертыми объятиями». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, граждане должны быть со своей Родиной «в самых разных ситуациях».
«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик назвал правильной позицию режиссера Никиты Михалкова, который заявил о нежелании работать с релокантами. Как отметил Володин, некоторые уехавшие из РФ получили гражданство Израиля, но «бегут обратно», отказываясь от обязательства защищать государство.
«Омар Хайям про таких сказал: "Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды"», — заключил председатель Госдумы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пугающий «Искандер». В России готовятся к замене ракетных комплексов
- Гладков: За сутки в Белгородской области не зафиксировали обстрелов
- Володин: Релоканты совершили предательство по отношению к России и близким
- В Горячем Ключе ввели режим ЧС из-за осадков
- Самолет Новосибирск-Сочи сел в Челябинске из-за больного пассажира
- «Миша 2 процента». Касьянов пополнил ряды антироссийских политиков-иноагентов
- Путин посмертно наградил погибшего военкора Максудова орденом Мужества
- СМИ: В РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов из Центральной Азии
- В Киеве прогремела серия взрывов
- Израильские военные сбили выпущенную с территории Ливана ракету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru