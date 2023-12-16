СМИ: Певица Орбакайте вернется обратно в США
16 декабря 202313:38
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте вернется обратно в США, пишет Telegram-канал Mash.
Орбакайте только недавно вернулась в Россию, но уже приобрела обратные билеты на Запад. По данным СМИ, артистка покинет Россию после всех новогодних выступлений.
Mash также отмечает, что ценник за выступление на корпоративе дочери Аллы Пугачевой упал на 500 тысяч рублей и теперь составляет 4,5 миллиона рублей.
В последнее время Орбакайте проживает в Нью-Йорке вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru