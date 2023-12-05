СМИ: В Россию вернулись 40% уехавших в 2022 году релокантов
До 40% уехавших в 2022 году из России релокантов вернулись в страну. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные компании «Финион», специализирующейся на помощи в оформлении видов на жительство за рубежом.
Организация получила соответствующие сведения по итогам опроса среди 2,7 тысячи действующих и потенциальных клиентов. В целом спрос россиян на оформление ВНЖ в других государствах упал в десятки раз за текущий год.
В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в страну уже вернулась половина уехавших в прошлом году. Согласно данным рекрутинговой компании HeadHunter, в Россию приехали 26% релокантов, отмечает телеканал «360». Именно столько соискателей, сменивших в резюме регион с РФ на другую страну, снова указали Россию в качестве страны проживания.
По информации Росстата, в 2022 году из РФ за границу выбыло 668,4 тысячи человек. Таким образом, вернулись в страну 174-334 тысяч человек.
Эксперты называют одной из главных причин возвращения соотечественников ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания в других странах. Кроме того, решение россиян вернуться может быть связано с финансовыми трудностями и проблемами с трудоустройством за границей. Специалисты считают, что возвращение соотечественников на фоне низкой безработицы и нехватки кадров — хороший знак для российской экономики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru