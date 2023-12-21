Симоньян призвала не забывать о Страшном суде

В эфире телеканала «Россия 1» она подчеркнула, что человечество стоит на пороге бессмертия. Рано или поздно станет возможным восстановление человека из ДНК и мир придет к воскрешению. Тогда, по словам Симоньян, придет время Страшного суда.

«Когда Земля окажется перенаселена, условий для жизни приемлемых в силу разных катаклизмов — природных, военных — останется не так много и встанет вопрос о том, а кто останется на Земле вообще-то жить», — сказала она.

Также главный редактор телеканала RT добавила, что уже сегодня мир близок к расшифровке мыслей человека. И если детектор лжи обмануть можно, то свою память – нельзя. Поэтому, совершая поступки, важно делать это с чистыми помыслами и не привносить в мир зло.

«Я желаю нам всем, чтобы нашей памяти на этом Страшном суде, как бы он ни назывался по науке, было о чём рассказать о нас хорошего и как можно меньше плохого», — заявила она в новогоднем поздравлении.

Ранее Симоньян обвинила певицу Аллу Пугачеву, которая назвала свою аудиторию холопами и рабами, в неискренности и меркантильности, передает «Радиоточка НСН».

