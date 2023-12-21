Симоньян призвала не забывать о Страшном суде
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала в будущем году не привносить в мир ещё больше зла, чем в нём уже есть, сообщает RT.
В эфире телеканала «Россия 1» она подчеркнула, что человечество стоит на пороге бессмертия. Рано или поздно станет возможным восстановление человека из ДНК и мир придет к воскрешению. Тогда, по словам Симоньян, придет время Страшного суда.
«Когда Земля окажется перенаселена, условий для жизни приемлемых в силу разных катаклизмов — природных, военных — останется не так много и встанет вопрос о том, а кто останется на Земле вообще-то жить», — сказала она.
Также главный редактор телеканала RT добавила, что уже сегодня мир близок к расшифровке мыслей человека. И если детектор лжи обмануть можно, то свою память – нельзя. Поэтому, совершая поступки, важно делать это с чистыми помыслами и не привносить в мир зло.
«Я желаю нам всем, чтобы нашей памяти на этом Страшном суде, как бы он ни назывался по науке, было о чём рассказать о нас хорошего и как можно меньше плохого», — заявила она в новогоднем поздравлении.
Ранее Симоньян обвинила певицу Аллу Пугачеву, которая назвала свою аудиторию холопами и рабами, в неискренности и меркантильности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru