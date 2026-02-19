Замедленный, но живой: Telegram оставили военным, несмотря на происки западных спецслужб
Минцифры попыталось разъяснить депутатам и их избирателям претензии властей к Telegram на фоне критики ограничений, прозвучавшей, в том числе, от бойцов на фронте.
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор (РКН) приступил к замедлению работы мессенджера Telegram на территории России — мера осуществляется в рамках действующего федерального законодательства.
По словам чиновника, ведомство приняло соответствующее решение из‑за того, что мессенджер на постоянной основе не соблюдает требования закона. Министр указал на несколько конкретных нарушений со стороны Telegram: мессенджер не выполняет обязательство по хранению на территории РФ записей текстовых сообщений и голосовых звонков, не обеспечивает доступ правоохранительных органов к этим данным по решению суда, а также не успевает блокировать запрещенный контент в течение суток после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.
По словам министра, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram на системной основе, что подтверждено российскими правоохранителями.
«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», - сказал он.
Позже Пресс-служба Telegram заявила Reuters, что утверждение властей о взломе системы шифрования – «преднамеренная выдумка для оправдания запрета». А Ирина Левова из Института исследований интернета объяснила НСН, что «шифрование в Телеграме устроено так, что иностранные спецслужбы не могут получить туда доступ в случае использования Р2Р-шифрования».
Помимо всего прочего, в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике Шадаев сообщил, что с 2022 года порядка 150 тысяч преступлений было совершено с использованием мессенджера Telegram, и значительная их часть связана с попыткой мошеннических действий.
По его словам, значительная часть этих преступлений связаны с попыткой мошеннических действий, однако больше 30 тысяч были связаны с диверсиями и терактами, которые зачастую идут в связке с мошенничеством. Ссылаясь на данным МВД, Шадаев подчеркнул, что в рамках последовательного увеличения давления на мессенджер было получено резкое снижение количества преступлений.
А КАК ЖЕ ВОЕННЫЕ?
Тем временем военнослужащие в зоне СВО считают, что альтернативы Telegram сейчас нет. Они рассказали RTVI, что блокировка мессенджера приведет к росту потерь и лишит российских военных преимущества в связи.
Так, доброволец Алексей Черников с позывным ЦСКА заявил, что когда во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова, ребята в войсках шутили, что арестовали главсвязиста и срочно нужно его вызволять.
«Отключение Starlink было ожидаемым. Да никто и не против блокировки Telegram. Но, чтобы это делать, нужно предложить какую-то альтернативу, дайте альтернативу бойцам! Дайте наш российский аналог Starlink, дайте военный мессенджер! Ничего же этого нет. Оставлять нас без всего, сейчас не 41-й год, чтобы можно было с одной полевкой воевать», - сказал боец.
Мобилизованный с позывным Дизель, в свою очередь, пригласил сотрудников РКН на экскурсию в Харьковскую область, чтобы показать важность связи на фронте.
«Если на гражданке запрет Telegram не приведет к жертвам, люди найдут альтернативу, то на фронте многие рискуют жизнью. Хорошо бы РКН занялся созиданием, поучаствовал в создании хорошей связи для нас, приглашаем на экскурсию под Волчанские хутора, обещаю, вернем целыми, если связь не вырубят по пути. Может тогда цена решения станет понятна», - сказал он.
Чуть позже Шадаев уточнил: Telegram продолжит работать в зоне спецоперации.
«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Министр надеется, что через какое-то время российские бойцы смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.
Шадаев подчеркнул, что главной причиной замедления работы Telegram стали неоднократные нарушения законодательства. При этом он добавил, что ключевые функции мессенджера по‑прежнему доступны российским пользователям. По словам чиновника, важность сервиса осознается всеми сторонами — поэтому решения принимаются взвешенно, без поспешных шагов.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, в свою очередь, пояснил: Роскомнадзор замедлил загрузку тяжелых файлов в Telegram, однако в зоне СВО мессенджер продолжает работать в прежнем режиме.
«Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram - замедление загрузки тяжелых файлов (аудио и видео). Таким образом, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом. При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны», - привел разъяснения министерства депутат в мессенджере Max.
1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПРОЩАНИЯ?
Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
За последние три дня мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил НСН, что ему ничего не известно о полной блокировке Telegram с 1 апреля, по его мнению, сообщения об этом могут быть «юмористическим вбросом».
«О решении блокировки Telegram с 1 апреля мне ничего не известно. Я считаю, что дата 1 апреля была выбрана этим источником как юмористический вброс. 1 апреля - День юмора, День дурака, мне кажется, здесь есть определенная связь», - сказал Свинцов.
Вместе с тем депутат признал, что именно к 1 апреля у Роскомнадзора появятся все формальные основания перейти к следующей стадии ограничений.
«При этом закон дает Роскомнадзору возможность каждые 2-3 месяца применять определенный набор санкций для тех компаний, которые не соблюдают российское законодательство», - отметил собеседник НСН.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов, в свою очередь, после встречи с Шадаевым назвал информацию про блокировку мессенджера к 1 апреля чушью: по его наблюдениям, преобладает настрой на урегулирование ситуации с Telegram.
ШАНСОВ НЕТ?
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорил НСН, что вероятность того, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю, так как создатель мессенджера Павел Дуров на это не пойдет.
«Сколько каналов заблокировано – это не такая важная информация. Люди, которые занимаются разнообразным мошенничеством, эти каналы создают постоянно, на автопилоте со специальным программным обеспечением. Поэтому цифры вообще ни о чем не говорят. Главное разногласие между Дуровым (основатель Telegram, прим. – НСН) и государством заключается в том, что он говорит, что сам все сделает, но на самом деле не ему определять, что делать. К Дурову основная претензия заключается в том, что огромный пласт каналов просто принципиально не удаляется, это касается и темы СВО. Мы точно даже не знаем, что он банит. Это больше борьба с технологическим мошенничеством. Если оценивать возможность того, что Дуров пойдет навстречу нашему государству, это нулевая история, потому что Дуров сейчас находится под следствием во Франции, у которой свои интересы. Я не думаю, что ему дадут это сделать. Поэтому вероятность, что будут как-то урегулированы отношения с Telegram, равна нулю», - рассказал он.
А эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер, в свою очередь, предупреждал о том, что вместе с полной блокировкой Telegram в России посыпется и все, что с ним связано: подписки, чат-боты и авторизация через мессенджер.
«Если и будет что-то «падать», то это сервисы, связанные с Telegram, - различные площадки и платформы. Это всевозможные подписки внутри Telegram, нотификация сообщений, уведомления об ошибках на сервисе. Это очень большой срез различных небольших сервисов. Проблема в том, что кто-то еще может не знать, что что-то было завязано на Telegram, и тоже может столкнуться со сложностями. Также могут быть проблемы с авторизацией через Telegram», - объяснил он в беседе с НСН.
Горячие новости
- В России доля безналичных платежей достигла 88% в 2025 году
- СМИ: США направили на Ближний Восток более 50 истребителей
- Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
- Вассерман назвал примерную «стоимость» своего нового выдвижения в Госдуму
- Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении 3,2 млрд рублей
- Замедленный, но живой: Telegram оставили военным, несмотря на происки западных спецслужб
- На юге Москвы обрушился навес над катком
- Песков: У Кремля остается официальный канал в Telegram
- Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО
- Удачи, веселья, Вербински: Берлинский кинофестиваль «взбодрили» комедией о борьбе с ИИ