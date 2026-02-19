По словам чиновника, ведомство приняло соответствующее решение из‑за того, что мессенджер на постоянной основе не соблюдает требования закона. Министр указал на несколько конкретных нарушений со стороны Telegram: мессенджер не выполняет обязательство по хранению на территории РФ записей текстовых сообщений и голосовых звонков, не обеспечивает доступ правоохранительных органов к этим данным по решению суда, а также не успевает блокировать запрещенный контент в течение суток после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.

По словам министра, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram на системной основе, что подтверждено российскими правоохранителями.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», - сказал он.

Позже Пресс-служба Telegram заявила Reuters, что утверждение властей о взломе системы шифрования – «преднамеренная выдумка для оправдания запрета». А Ирина Левова из Института исследований интернета объяснила НСН, что «шифрование в Телеграме устроено так, что иностранные спецслужбы не могут получить туда доступ в случае использования Р2Р-шифрования».