«Приучение к MAX»: Клименко допустил работу Telegram без блокировки и картинок
Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что идет осознанное замедление мессенджера и в рамках борьбы с мошенничеством, и для перегона аудитории в МАХ.
Возможно, Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, однако пересылка видео и фото там точно будет ограничена. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В работе Telegram второй день подряд наблюдаются сбои. Так, пользователи в России жалуются на медленную загрузку медиафайлов, есть проблемы с отправкой сообщений, не загружаются фото и видео, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Клименко отметил, что замедление идет осознанно, в рамках стимулирования пользователей к переходу в МАХ.
«Видимо, в рамках самой концепции отучения нас от соответствующих мессенджеров, идет процесс в регионах, где тестируются белые списки (перечень сайтов, доступ к которым разрешен при отключении интернета. - Прим. НСН). Они наблюдают за тем, как аудитория из Telegram перетекает в МАХ. Идет формирование аудитории у национального мессенджера. В целом, понятно, что в рамках концепции борьбы с мошенниками, судьба WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм. - Прим. НСН) и Telegram решена. Однако проблема в том, что огромный пласт автоматизации у бизнеса сделан на чат-ботах в Telegram», - рассказал он.
Клименко констатировал, что договориться с владельцами Telegram уже вряд ли получится, так что работа мессенджера точно будет ограничена, однако конкретные сроки назвать сложно.
«Самое важное из того, что мы требуем, это чтобы все звонки в Telegram были авторизованы, чтобы это был звонок с известного авторизованного номера. Мы находимся под санкциями и любые переговоры с Павлом (Павел Дуров - основатель Telegram. - Прим. НСН) из-за этого осложнены. Поэтому он вряд ли откроет представительство в России и начнет реагировать на запросы Роскомнадзора. По-хорошему, вообще все, что мы сейчас делаем по борьбе с мошенничеством, нужно было делать последние 10 лет, а не за несколько месяцев. Может, Telegram заблокируют до конца года, может, дотянет до следующего года. Я думаю, мессенджер останется, а вот пересылка видеосообщений, картинок будет отключена. Может, Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, но его работоспособность будет резко ограничена», - подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в пресс-центре НСН заявил, что блокировка Telegram по схеме YouTube возможна к сентябрю 2026 года.
