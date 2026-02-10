Возможно, Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, однако пересылка видео и фото там точно будет ограничена. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

В работе Telegram второй день подряд наблюдаются сбои. Так, пользователи в России жалуются на медленную загрузку медиафайлов, есть проблемы с отправкой сообщений, не загружаются фото и видео, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Клименко отметил, что замедление идет осознанно, в рамках стимулирования пользователей к переходу в МАХ.

«Видимо, в рамках самой концепции отучения нас от соответствующих мессенджеров, идет процесс в регионах, где тестируются белые списки (перечень сайтов, доступ к которым разрешен при отключении интернета. - Прим. НСН). Они наблюдают за тем, как аудитория из Telegram перетекает в МАХ. Идет формирование аудитории у национального мессенджера. В целом, понятно, что в рамках концепции борьбы с мошенниками, судьба WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм. - Прим. НСН) и Telegram решена. Однако проблема в том, что огромный пласт автоматизации у бизнеса сделан на чат-ботах в Telegram», - рассказал он.