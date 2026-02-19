Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пожизненному заключению по делу о руководстве мятежом в связи с введением чрезвычайного военного положения в республике в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Экс-президента обвиняли в сговоре с целью организации беспорядков для подрыва конституции путем незаконного объявления военного положения. Прокуратура запрашивала для политика смертную казнь, в этом случае минимальное возможное наказание - пожизненный срок.
Суд признал Юн Сок Еля виновным в руководстве мятежом, отмечает RT.
«Подсудимый... приговаривается к пожизненному заключению», - объявил суд.
Ранее бывшего президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения по обвинениям в препятствовании аресту.
