Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пожизненному заключению по делу о руководстве мятежом в связи с введением чрезвычайного военного положения в республике в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Экс-президента обвиняли в сговоре с целью организации беспорядков для подрыва конституции путем незаконного объявления военного положения. Прокуратура запрашивала для политика смертную казнь, в этом случае минимальное возможное наказание - пожизненный срок.

Суд признал Юн Сок Еля виновным в руководстве мятежом, отмечает RT.

«Подсудимый... приговаривается к пожизненному заключению», - объявил суд.

Ранее бывшего президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения по обвинениям в препятствовании аресту.

