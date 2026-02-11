ОТ ДУРОВА ДО ПЕСКОВА: «ОЧЕНЬ ЖАЛЬ»

В выходные Россию захлестнул поток жалоб на проблемы с работой Telegram. В понедельник, 10 февраля, ситуация стала еще хуже – переслать видео в мессенджере практически невозможно, фото долго грузятся, а работа различных ботов существенно замедлилась.

Общественная реакция на это оказалась сильнее, чем в случае с WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм. - Прим. НСН), который в 2026 году, по сути, «умер» для россиян. Ведь в Telegram имеют собственные популярные каналы многие российские политики – от губернаторов регионов до зампреда Совбеза Дмитрия Медведева (1,7 млн подписчиков), главы Чечни Рамзана Кадырова (2,0 млн подписчиков) и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (510 тыс. подписчиков).

В Роскомнадзоре подтвердили 10 февраля введение ограничений в работу Telegram

«Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов РФ (…) К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», - сообщили в РКН журналистам.

После этого с очень смелым заявлением выступил создатель Telegram Павел Дуров, до этого публично не критиковавший действия российских властей.

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу (…) Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением», - написал Дуров.

Эти слова разлетелись по многочисленным пабликам и СМИ, после чего ситуацию прокомментировали в Кремле. Молодой журналист «НЬЮМ ТАСС» задал пресс-секретарь президента РФ Дмитрию Пескову беспокоящий многих вопрос.

«Пока ехал из Тамбова к вам на интервью, заметил огромную обеспокоенность пользователей интернета на фоне ввода ограничений в Телеграм. Заблокируют ли приложение или МАХ все-таки пока остается альтернативой?», - поинтересовался юноша.

Песков ответил, что ему «жаль», что Telegram не соблюдает законы РФ

«Я вижу и читаю заявление Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Телеграм в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который надо соблюдать», - сказал Дмитрий Сергеевич.