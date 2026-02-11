«От Дурова до Пескова»: Россиян взбудоражил «умирающий» Telegram
Россиян взволновала «приторможенная телега», Дуров заговорил о цензуре и Иране, а Песков ответил на «тамбовский вопрос» про Telegram и МАХ.
Главной темой, будоражащей умы россиян в начале недели, стало замедление работы Telegram, о котором высказались и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, и создатель мессенджера Павел Дуров, резкие слова которого СМИ сочли «приговором телеге».
В Роскомнадзоре объясняют, что Telegram нарушает российские законы, однако многие открыто высказывают мнение, что таким образом россиян пытаются «приучить» к национальному мессенджеру МАХ.
ОТ ДУРОВА ДО ПЕСКОВА: «ОЧЕНЬ ЖАЛЬ»
В выходные Россию захлестнул поток жалоб на проблемы с работой Telegram. В понедельник, 10 февраля, ситуация стала еще хуже – переслать видео в мессенджере практически невозможно, фото долго грузятся, а работа различных ботов существенно замедлилась.
Общественная реакция на это оказалась сильнее, чем в случае с WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм. - Прим. НСН), который в 2026 году, по сути, «умер» для россиян. Ведь в Telegram имеют собственные популярные каналы многие российские политики – от губернаторов регионов до зампреда Совбеза Дмитрия Медведева (1,7 млн подписчиков), главы Чечни Рамзана Кадырова (2,0 млн подписчиков) и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (510 тыс. подписчиков).
В Роскомнадзоре подтвердили 10 февраля введение ограничений в работу Telegram
«Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России, и её гражданам, соблюдение законов РФ (…) К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», - сообщили в РКН журналистам.
После этого с очень смелым заявлением выступил создатель Telegram Павел Дуров, до этого публично не критиковавший действия российских властей.
«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу (…) Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением», - написал Дуров.
Эти слова разлетелись по многочисленным пабликам и СМИ, после чего ситуацию прокомментировали в Кремле. Молодой журналист «НЬЮМ ТАСС» задал пресс-секретарь президента РФ Дмитрию Пескову беспокоящий многих вопрос.
«Пока ехал из Тамбова к вам на интервью, заметил огромную обеспокоенность пользователей интернета на фоне ввода ограничений в Телеграм. Заблокируют ли приложение или МАХ все-таки пока остается альтернативой?», - поинтересовался юноша.
Песков ответил, что ему «жаль», что Telegram не соблюдает законы РФ
«Я вижу и читаю заявление Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Телеграм в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который надо соблюдать», - сказал Дмитрий Сергеевич.
МОШЕННИКИ ИЛИ МАХ?
Роскомнадзор и власти РФ официально заявляют, что замедление работы Telegram связано с борьбой с расплодившимися там мошенниками, а также нарушением законов РФ. При этом глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что проблемы Telegram могу быть связаны с необходимостью перетока аудитории в российский национальный мессенджер МАХ.
«Видимо, в рамках самой концепции отучения нас от соответствующих мессенджеров, идет процесс в регионах, где тестируются белые списки (перечень сайтов, доступ к которым разрешен при отключении интернета. - прим. НСН). Они наблюдают за тем, как аудитория из Telegram перетекает в МАХ. Идет формирование аудитории у национального мессенджера. В целом, понятно, что в рамках концепции борьбы с мошенниками, судьба WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм - прим. НСН) и Telegram решена. Однако проблема в том, что огромный пласт автоматизации у бизнеса сделан на чат-ботах в Telegram», - отметил Клименко.
По его мнению, Telegram могут заблокировать уже в 2026 году.
«Может, Telegram заблокируют до конца года, может, дотянет до следующего года. Я думаю, мессенджер останется, а вот пересылка видеосообщений, картинок будет отключена. Может, Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, но его работоспособность будет резко ограничена», - прогнозирует собеседник НСН.
Со своей стороны, депутат Госдумы Михаил Делягин предполагал? что Telegram будет заблокирован по «схеме YouTube» к сентябрю.
«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года - прим. НСН). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной - прим. НСН), там осталось примерно половины аудитории. Мессенджер MAX, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса. (…) Так что бизнесу нужно искать выход между струйками, и даже вопреки государственной политике существовать и развиваться, но трезво учитывать ситуацию», - сказал Делягин на пресс-конференции в НСН.
