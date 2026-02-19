В России доля безналичных платежей достигла 88% в 2025 году

Доля безналичных платежей по итогам прошлого года в России составила почти 90%. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Доля безналичных платежей на конец 2025 года составила 88%», - цитирует Бакину ТАСС.

Ранее глава департамента прогнозировала, что к 2030 году доля таких платежей в РФ превысит 90%.

Между тем в ЦБ допустили, что в России в ближайшие пять лет объем наличных в обращении вырастет по меньшей мере на 22%, при худшем сценарии — на 35%.

