Снежные рекорды: Мэр Москвы предупредил о «крайне сложной» обстановке
Снегопад, который будет идти в Москве ближайшие сутки, может стать рекордным. Есть и позитивные новости: затянувшийся мороз пойдет на спад.
В Москве начался снегопад, который может стать рекордным для текущего зимнего сезона и занять третье место по интенсивности за все время ведения метеорологических наблюдений.
В МЧС России по Москве еще во вторник призвали горожан к внимательности и осторожности, предупредив, что 19 февраля на территории столицы ожидаются очень сильный снег, метель и ветер с порывами 12-17 м/с.
По прогнозу метеоролога Евгения Тишковца, в ближайшие сутки в городе ожидается выпадение 23-28 миллиметров осадков — это более половины месячной нормы, которая составляет 44 миллиметра. К тому же из‑за сильного ветра разыграется метель: видимость на дорогах может снизиться до 1-2 километров и даже меньше, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Вместе с тем есть и позитивные новости: затянувшийся мороз, который успел надоесть москвичам, пойдет на спад. Аномальных холодов больше не ожидается — уже сегодня температура воздуха вернется к климатической норме. Днем столбик термометра поднимется до -4...-7°C.
«Все указывает на то, что ледниковый период в Центральной России завершился, и крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся», - пишет Тишковец.
СКОВАЛИ ПРОБКИ
Департамент транспорта рекомендует жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личном автомобиле в пользу метро. Если поездка на машине все же необходима, лучше планировать ее на утренние часы — до 7:00, либо на вечернее время — после 20:30.
Пробки в Москве к 10-11 утра достигли восьми баллов. На внешней стороне МКАД перед «Крокусом» образовался затор из-за того, что множество грузовиков застряли в снегу, сообщают водители. Дороги местами почти не видно, трамваи ходят с перебоями, формируются большие очереди на общественный транспорт.
Работа канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ была приостановлена.
Сервисы доставки в том числе «Яндекс лавка», «Самокат» и «Вкусвилл» предупреждают пользователей о возможной задержке доставки заказов.
АЭРОПОРТЫ ЗАСЫПАЛО
Несмотря на продолжающийся в столичном регионе аномальный снегопад с сильными порывами ветра, московские аэропорты успешно обслужили еще 100 рейсов за период с 08:00 до 10:00, сообщили в Росавиации. Из них 54 рейса были на вылет, а 46 — на прилет.
С начала суток общая интенсивность воздушного движения через эти авиагавани достигла 320 рейсов — поровну на вылет и прилет. При этом шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, а 19 рейсов полностью отменены — как на прилет, так и на вылет.
По состоянию на 10:00 14 рейсов задержаны более чем на два часа. Часть вылетов скорректирована из‑за ограничений, связанных с ветровой нагрузкой — это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Ожидается, что сложные погодные условия в Москве и Подмосковье продолжат влиять на расписание авиарейсов в ближайшее время.
Коммунальные службы столицы продолжают работать в усиленном режиме. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня выпадет более 70% от месячной нормы.
«Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Все городские службы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий. Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится», - написал градоначальник в своих соцсетях.
Не выдерживают циклона даже здания: в Чертанове обрушилась металлическая кровля катка площадью 1,5-2 тысячи квадратных метров. В момент обрушения людей на катке не было, сообщили в префектуре ЮАО.
Накануне ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила НСН, что в предстоящие сутки метель принесет в Москву большие сугробы и снежные заносы, добраться на работу будет сложнее и холоднее.
