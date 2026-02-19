В МЧС России по Москве еще во вторник призвали горожан к внимательности и осторожности, предупредив, что 19 февраля на территории столицы ожидаются очень сильный снег, метель и ветер с порывами 12-17 м/с.

По прогнозу метеоролога Евгения Тишковца, в ближайшие сутки в городе ожидается выпадение 23-28 миллиметров осадков — это более половины месячной нормы, которая составляет 44 миллиметра. К тому же из‑за сильного ветра разыграется метель: видимость на дорогах может снизиться до 1-2 километров и даже меньше, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Вместе с тем есть и позитивные новости: затянувшийся мороз, который успел надоесть москвичам, пойдет на спад. Аномальных холодов больше не ожидается — уже сегодня температура воздуха вернется к климатической норме. Днем столбик термометра поднимется до -4...-7°C.

«Все указывает на то, что ледниковый период в Центральной России завершился, и крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся», - пишет Тишковец.