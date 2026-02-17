В Госдуме призвали не пугать граждан датой блокировки Telegram
Не следует пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке мессенджера Telegram с конкретной датой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
По его словам, необходимо «трезво наблюдать за развитием ситуации», а также «смотреть на факты и динамику в перспективе».
«Решения такого масштаба должны приниматься не под давлением слухов, а на основе реальных изменений и уровня безопасности граждан», - указал парламентарий.
Немкин добавил, что блокировка более 235 тысяч групп и каналов в Telegram - это сигнал со стороны мессенджера, «но не окончательное решение проблемы».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», информация о якобы полной блокировке Telegram с 1 апреля может быть «юмористическим вбросом».
