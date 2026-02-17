В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь
Принятый депутатами законопроект, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ, направлен на борьбу с террористической угрозой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Он указал, что оперативное ограничение мобильного интернета или связи может потребоваться, например, в ходе контртеррористической операции. Либо когда существует опасность атаки беспилотников.
Парламентарий отметил, что подобные меры принимают и в настоящее время, однако не хватает оперативности, так как «у каждой структуры свой регламент».
«Чтобы обеспечить именно кратковременность, чтобы быстро выключать и быстро включать без дополнительных проволочек, собственно, и принят этот законопроект», — заключил Свинцов.
Ранее Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ, а также освобождает их от ответственности за перебои со связью в таких случаях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
