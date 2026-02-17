Ранее Telegram-канал «База» утверждал, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля.

«О решении блокировки Telegram с 1 апреля мне ничего не известно. Я считаю, что дата 1 апреля была выбрана этим источником как юмористический вброс. 1 апреля - День юмора, День дурака, мне кажется, здесь есть определенная связь», - сказал Свинцов.

Вместе с тем Свинцов признал, что именно к 1 апреля у Роскомнадзора появятся все формальные основания перейти к следующей стадии ограничений.

«При этом закон даёт Роскомнадзору возможность каждые 2-3 месяца применять определённый набор санкций для тех компаний, которые не соблюдают российское законодательство. Сейчас мы наблюдаем замедление Telegram, и это один из инструментов. Но, тем не менее, появилась информация, что Telegram недавно заблокировал сотни тысяч элементов запрещенной информации. То есть Telegram взаимодействует в РКН, прислушивается к его позиции. Тем не менее, необходимо действовать более энергично. Напомню, что нужно наличие юрлица в РФ, это 3-4 дня на регистрацию, и хранение данных на территории РФ – это ещё 2-3 недели. Это всё в пределах месяца. Берём с запасом полтора месяца – вот «База» и посчитала, что, если за это время Telegram не выполнит требования, РКН может применить следующий пакет ограничительных мер», - добавил парламентарий.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил НСН, что замедление работы Telegram происходит для перегона аудитории в МАХ.





