Депутат Свинцов не подтвердил тотальную блокировку Telegram c 1 апреля
Замедленному Telegram стоит ускориться с приземлением, иначе у Роскомнадзора будет формальные основания перейти к полной блокировке, заявил НСН депутат ГД из IT-комитета Андрей Свинцов.
Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил НСН, что ему ничего не известно о полной блокировке Telegram с 1 апреля, по его мнению, сообщения об этом могут быть «юмористическим вбросом».
Ранее Telegram-канал «База» утверждал, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля.
«О решении блокировки Telegram с 1 апреля мне ничего не известно. Я считаю, что дата 1 апреля была выбрана этим источником как юмористический вброс. 1 апреля - День юмора, День дурака, мне кажется, здесь есть определенная связь», - сказал Свинцов.
Вместе с тем Свинцов признал, что именно к 1 апреля у Роскомнадзора появятся все формальные основания перейти к следующей стадии ограничений.
«При этом закон даёт Роскомнадзору возможность каждые 2-3 месяца применять определённый набор санкций для тех компаний, которые не соблюдают российское законодательство. Сейчас мы наблюдаем замедление Telegram, и это один из инструментов. Но, тем не менее, появилась информация, что Telegram недавно заблокировал сотни тысяч элементов запрещенной информации. То есть Telegram взаимодействует в РКН, прислушивается к его позиции. Тем не менее, необходимо действовать более энергично. Напомню, что нужно наличие юрлица в РФ, это 3-4 дня на регистрацию, и хранение данных на территории РФ – это ещё 2-3 недели. Это всё в пределах месяца. Берём с запасом полтора месяца – вот «База» и посчитала, что, если за это время Telegram не выполнит требования, РКН может применить следующий пакет ограничительных мер», - добавил парламентарий.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил НСН, что замедление работы Telegram происходит для перегона аудитории в МАХ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-главу Курской области Смирнова поставили на учет как склонного к суициду
- В Неаполе из-за пожара обвалился купол исторического театра «Саннадзаро»
- Депутат Свинцов не подтвердил тотальную блокировку Telegram c 1 апреля
- Идеальный вариант? Лукашенко предложит Трампу отправить Мадуро в Россию
- ЦБ вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года
- На Кубани НПЗ и резервуар с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА
- СМИ: Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля
- Обойдемся без запретов: Фитнес-клубы выступили против дресс-кода
- На Пхукете шесть россиян пострадали при падении лифта
- Экономят на маленьких? Куда пропадают магазины детской одежды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru