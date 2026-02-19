СМИ: США направили на Ближний Восток более 50 истребителей
США перенаправили на Ближний Восток более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев, готовясь к возможной эскалации в регионе. Об этом пишет The New York Times.
«Наращивание военной мощи... включает в себя десятки танкеров-заправщиков, переброшенных в регион центральным командованием, более 50 дополнительных истребителей и две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами и подводными лодками», - отмечает издание.
Как сообщил неназванный военный чиновник, в случае эскалации в краткосрочной перспективе Вашингтон сможет защитить себя от возможного ответа Ирана. При этом представители системы национальной безопасности США предупредили американского президента Дональда Трампа, что в случае столкновения с Тегераном успех не гарантирован.
Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие выходные дни.
Горячие новости
- В России доля безналичных платежей достигла 88% в 2025 году
- СМИ: США направили на Ближний Восток более 50 истребителей
- Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
- Вассерман назвал примерную «стоимость» своего нового выдвижения в Госдуму
- Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении 3,2 млрд рублей
- Замедленный, но живой: Telegram оставили военным, несмотря на происки западных спецслужб
- На юге Москвы обрушился навес над катком
- Песков: У Кремля остается официальный канал в Telegram
- Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО
- Удачи, веселья, Вербински: Берлинский кинофестиваль «взбодрили» комедией о борьбе с ИИ