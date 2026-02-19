СМИ: США направили на Ближний Восток более 50 истребителей

«Наращивание военной мощи... включает в себя десятки танкеров-заправщиков, переброшенных в регион центральным командованием, более 50 дополнительных истребителей и две ударные группы авианосцев с сопровождающими их эсминцами, крейсерами и подводными лодками», - отмечает издание.

Как сообщил неназванный военный чиновник, в случае эскалации в краткосрочной перспективе Вашингтон сможет защитить себя от возможного ответа Ирана. При этом представители системы национальной безопасности США предупредили американского президента Дональда Трампа, что в случае столкновения с Тегераном успех не гарантирован.

Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие выходные дни.

