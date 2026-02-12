В ЧЕМ ПРИЧИНА ОГРАНИЧЕНИЙ?



На Telegram составлены восемь административных протоколов со штрафами на общую сумму в 64 миллиона рублей, а семь из них касаются неудаления запрещенной информации. 11 февраля суд оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент.



О перспективах работы замедленного мессенджера, в котором в последние дни очень долго грузятся картинки и видео, уже высказались депутаты Госдумы. Экс-главком ВДВ Владимир Шаманов заявил, что Telegram превратится в «телегу». А генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что новые ограничения являются частью борьбы между Россией и НАТО. Об этом сообщило издание «Газета.ру».



Сам Роскомнадзор заявил, что продолжает предпринимать шаги, чтобы принудить администрацию мессенджера выполнять требования российского законодательства, а не систематически его игнорировать. Ведомство обвиняет Telegram в недостаточной работе по противодействию мошенникам, а также террористам и преступникам. Более того, представители РКН посчитали, что социальная сеть не защищает персональные данные пользователей, пишет РБК.



Главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков, в свою очередь, отметил, что 70% аудитории не покинет Telegram даже в случае серьезных ограничений.



«По классике две трети останется. Обычно отваливается 30%. Сейчас будет битва меча и щита. Посмотрим, кто одержит победу. Последний раз Роскомнадзор в итоге разблокировал Telegram», — рассказал он НСН.

