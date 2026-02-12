Тормознули «Телегу»: Чего в России хотят от Telegram и WhatsApp
Мнение россиян по вопросу блокировок иностранных мессенджеров в России разделилось. Роскомнадзор утверждает, что они стали местом распространения преступности, а критики утверждают, что запреты ударят по имиджу РФ и бойцам в зоне специальной военной операции.
Роскомнадзор (РКН) подтвердил введение ограничений для работы Telegram 10 февраля. Пока его только замедляют, а вот два других ресурса, которые замедлялись до этого, теперь фактически заблокированы. Так, на следующий день домен WhatsApp (владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». Аналогичная мера была применена и к YouTube.
В ЧЕМ ПРИЧИНА ОГРАНИЧЕНИЙ?
На Telegram составлены восемь административных протоколов со штрафами на общую сумму в 64 миллиона рублей, а семь из них касаются неудаления запрещенной информации. 11 февраля суд оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент.
О перспективах работы замедленного мессенджера, в котором в последние дни очень долго грузятся картинки и видео, уже высказались депутаты Госдумы. Экс-главком ВДВ Владимир Шаманов заявил, что Telegram превратится в «телегу». А генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что новые ограничения являются частью борьбы между Россией и НАТО. Об этом сообщило издание «Газета.ру».
Сам Роскомнадзор заявил, что продолжает предпринимать шаги, чтобы принудить администрацию мессенджера выполнять требования российского законодательства, а не систематически его игнорировать. Ведомство обвиняет Telegram в недостаточной работе по противодействию мошенникам, а также террористам и преступникам. Более того, представители РКН посчитали, что социальная сеть не защищает персональные данные пользователей, пишет РБК.
Главный редактор IT-издания Runet.News Владимир Зыков, в свою очередь, отметил, что 70% аудитории не покинет Telegram даже в случае серьезных ограничений.
«По классике две трети останется. Обычно отваливается 30%. Сейчас будет битва меча и щита. Посмотрим, кто одержит победу. Последний раз Роскомнадзор в итоге разблокировал Telegram», — рассказал он НСН.
ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ?
Ряд военных блогеров возмутились новыми ограничениями, так как это позволяло координировать помощь фронту и доносить информацию до иностранной аудитории. С такой позицией выступил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Его коллега Александр Сладков отметил, что мессенджер используется в войсках для управления и связи, а теперь солдат лишают этой возможности.
В тоже время, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Telegram минимально задействован в процессе боевой работы, а процесс блокировки никак не скажется на деятельности российских солдат. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев. Схожую мысль озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, сложно представить, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) фронтовая связь могла бы обеспечиваться каким-либо мессенджером. Об этом он рассказал журналистам в ходе своего брифинга.
C другой стороны, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов резко раскритиковал тех, кто замедляет работу Telegram. По его словам, чиновники, принимающие такие решения, действуют бездумно и наносят вред гражданам и военным. Он также призвал их самих отправиться на СВО во время своего выступления перед журналистами в Госдуме.
Ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко объяснил НСН, чем Telegram полезен на фронте.
«Не все понимают значимость данного мессенджера. Хочу отметить, что мы подаем информацию, которая может дойти на сторону противника. Очень много украинских военнослужащих говорили, что им помогли инструкции, например, как сдаться в плен. Есть специальные скрытые каналы, которые помогают украинским военнослужащим, ведь там есть люди, которые ненавидят свою практически фашистскую власть, у них есть способ связаться через Telegram-ботов, например», — подчеркнул он.
А МОЖЕТ, НЕ БАНИТЬ?
Депутаты Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» внесли в нижнюю палату парламента запрос с целью обосновать ограничения работы Telegram в России. Авторы обращения подчеркнули, что россияне активно используют мессенджер для общения, работы и в зоне СВО. Однако, инициатива не получила одобрения и была отклонена 102 голосами против 77.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, чего именно добиваются от Telegram российские власти.
«Самое важное из того, что мы требуем, это чтобы все звонки в Telegram были авторизованы, чтобы это был звонок с известного авторизованного номера. Мы находимся под санкциями и любые переговоры с Павлом (Павел Дуров - основатель Telegram. - Прим. НСН) из-за этого осложнены. Поэтому он вряд ли откроет представительство в России и начнет реагировать на запросы Роскомнадзора. По-хорошему, вообще все, что мы сейчас делаем по борьбе с мошенничеством, нужно было делать последние 10 лет, а не за несколько месяцев. Может, Telegram заблокируют до конца года, может, дотянет до следующего года. Я думаю, мессенджер останется, а вот пересылка видеосообщений, картинок будет отключена. Может, Telegram не будет заблокирован в юридическом смысле, но его работоспособность будет резко ограничена», - допустил он.
В Кремле ответили менее развернуто, но тоже указали на необходимость выполнения требований российских законов. Дмитрий Песков отметил, что сейчас можно выразить только сожаление по сложившейся ситуации, но РКН следит за исполнением законов, а их необходимо выполнять. Пресс-секретарь президента России также указал, что похожей реакции ждут и от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — если компания готова пойти на диалог с властями, то тогда возобновится ее полноценная работа. Он рассказал об этом в интервью с «НЬЮМ ТАСС».
Сам Павел Дуров в первый же день замедления выступил с осуждением подобных мер, причем сравнил ситуацию в России с цензурой в Иране, где Telegram продолжает использоваться вопреки ограничениям.
