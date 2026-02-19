СМИ: Аэропорты в Вашингтоне и Палм-Бич могут назвать в честь Трампа
Аэропорты в окрестностях Вашингтона и Палм-Бич в США могут переименовать в честь президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, структуры, связанные с семьей главы Белого дома, подали заявки на регистрацию товарных знаков-наименований President Donald J. Trump International Airport, Donald J. Trump International Airport и DJT как возможного кода аэропорта.
Одно из названий могут присвоить Международному аэропорту имени Даллеса под Вашингтоном и воздушной гавани Палм-Бич неподалеку от резиденции президента Мар-а-Лаго.
Ранее в Вашингтоне переименовали в честь Трампа Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
