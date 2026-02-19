Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении 3,2 млрд рублей
Гражданина России, находившегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, депортировали в РФ из Таиланда. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пишет «МВД Медиа».
Сотрудники компетентных органов королевства передали фигуранта российским полицейским в аэропорту Бангкока, отмечает RT. Следствие полагает, что в 2021-2024 годах злоумышленник предоставлял подложные данные при выполнении государственных контрактов по целевой программе развития оборонно-промышленного комплекса.
«Таким образом через подставные фирмы он похитил бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей.В апреле прошлого года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Обвиняемый покинул Российскую Федерацию и скрылся за границей», – сообщила Волк.
В декабре прошлого года гражданина объявили в международный розыск, благодаря взаимодействию по каналам Интерпола правоохранители Таиланда передали России сведения о задержании разыскиваемого. Фигуранта доставят в РФ для проведения следственных действий.
Ранее из ОАЭ депортировали двоих граждан РФ, ранее объявленных в розыск по каналам Интерпола за мошенничество.
