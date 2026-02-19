Собянин: В Москве выпадет более 70% от месячной нормы снега
Снегопады в Москве не прекращаются, ситуация крайне сложная. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что нынешняя зима бьет все рекорды.
«Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы — это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр подчеркнул, что с начала января все городские службы, в том числе коммунальные и инженерные, задействовали в ликвидации последствий осадков, отмечает RT. Собянин выразил уверенность, что столица справится с непогодой.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что за предстоящие сутки в Москве выпадет 23-28 мм осадков при месячной норме 44 мм, ожидается сильный ветер и метель с ухудшением видимости до 1-2 км и менее, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
