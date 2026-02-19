Вассерман назвал примерную «стоимость» своего нового выдвижения в Госдуму
Анатолий Вассерман заявил НСН, что на выдвижение в Госдуму ему нужно найти спонсора.
Эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил НСН, что не пойдет на выборы в Госдуму 2026 года, если кто-нибудь не профинансирует его выдвижение.
Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что депутаты Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов не пойдут на думские выборы в 2026 году от своих одномандатных округов. Вассерман не стал категорически отказываться от грядущих думских выборов, но ясно дал понять, что заинтересован в спонсировании его выдвижения.
«В 2016 году я проводил предвыборную кампанию за свой счет, и денег мне не хватило на серьезную рекламу. В 2021 году нашлись спонсоры, и кампания прошла успешно. Пока я спонсоров на нынешнюю кампанию не нашел, и по опыту 2016 году года, если не найду желающих профинансировать, то не буду даже пытаться баллотироваться. Найду спонсоров или нет, пока неизвестно. В 2021 году я выдвигался по одномандатному округу. В том году разрешенный законом максимум избирательного фонда был 40 миллионов рублей. Сколько будет в этом году, я, честно говоря, не помню, но понятно, что не меньше. Тогда были израсходованы почти все эти деньги. Так что все зависит от того, найдутся ли спонсоры», - сказал собеседник НСН.
На предыдущих выборах Вассерман был самовыдвиженцем, а к «Справедливой России - За Правду» примкнул уже в Госдуме, потому что «с другими фракциями еще больше программных разногласий».
Ранее в Госдуме объяснили НСН «исчезновение» депутатов после обеда. Так, по словам Вассермана, неучастие в голосовании по спорному законопроекту позволяет партии власти избежать принятия на себя прямой ответственности за его отклонение. В то же время, депутат Виталий Милонов объяснил отсутствие кворума процедурными особенностями.
Горячие новости
- В России доля безналичных платежей достигла 88% в 2025 году
- СМИ: США направили на Ближний Восток более 50 истребителей
- Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
- Вассерман назвал примерную «стоимость» своего нового выдвижения в Госдуму
- Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении 3,2 млрд рублей
- Замедленный, но живой: Telegram оставили военным, несмотря на происки западных спецслужб
- На юге Москвы обрушился навес над катком
- Песков: У Кремля остается официальный канал в Telegram
- Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО
- Удачи, веселья, Вербински: Берлинский кинофестиваль «взбодрили» комедией о борьбе с ИИ