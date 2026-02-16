РОССИЯ БЕЗ TELEGRAM: «БОЛИ НЕТ»

Тема замедления работы Telegram не утихает уже вторую неделю. О судьбе мессенджера говорили и в Кремле, и военные блогеры, и многочисленные политики. Все точки над «I» попытался расставить глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он сказал в интервью зданию «Фонтанка», что Telegram занимает странную позицию.

«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм – прим. НСН), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. Я не понимаю, что мешает Telegram сделать еще несколько шагов вперед, чтобы претензии снять. (…) Представьте себе ситуацию, что (…) российские автомобили: «жигули», «москвичи», «газели», будут ездить по правилам Российской Федерации, а «кадиллак» и «пежо» не принимают этих правил, не вешают номера, не останавливаются по требованию сотрудника ГИБДД. Выполняйте правила, встраивайтесь в наше движение, и никто никаких санкций к вам применять не будет», - развил мысль депутат.

По его мнению, предупреждения о ракетной опасности, которые распространяют главы регионов через Telegram, не являются аргументом для особого отношения к этому мессенджеру.

«Отключается мобильный интернет. Там остается набор инструментов, который будет работать, белый список. Там есть мессенджер «Макс». «Телеграма» там не будет никогда. Мессенджер «Макс» взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами, а «Телеграм» — иностранная сеть. Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно», - разъяснил Боярский.

Он признал, что на местах есть «перегибы» с продвижением мессенджера Мах, однако заверил, что отказ от западных альтернатив – это совсем «не больно».

«Время такое — иностранца за дверь. А если серьезно, то я всё пропускаю через себя. У меня, например, нет VPN. И я удалил WhatsApp и Telegram полгода назад, чтобы пропустить через себя вот эту боль возможную. Но никакой боли нет. Я в два раза меньше времени стал тратить на телефон, потому что раньше я в трех местах всё читал, а теперь в одном», - подчеркнул парламентарий.