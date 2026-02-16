Фейки, боль и «перегибы»: В Госдуме навсегда вычеркнули Telegram из «белых списков»
Сергей Боярский заявил, что Telegram никогда не будет в «белых списках», в Минске указали на «мерзавцев», перевравших Лукашенко, а Мария Захарова разоблачила новую сенсацию из «телеги».
Тучи над будущим в России мессенджера в Telegram продолжают сгущаться. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что «телега» никогда не будет в «белом списке». На этом фоне в МИД РФ и братской Белоруссии разоблачили сразу два «политических фейка», разлетевшиеся по СМИ после появления в Telegram.
РОССИЯ БЕЗ TELEGRAM: «БОЛИ НЕТ»
Тема замедления работы Telegram не утихает уже вторую неделю. О судьбе мессенджера говорили и в Кремле, и военные блогеры, и многочисленные политики. Все точки над «I» попытался расставить глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он сказал в интервью зданию «Фонтанка», что Telegram занимает странную позицию.
«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ за экстремизм – прим. НСН), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. Я не понимаю, что мешает Telegram сделать еще несколько шагов вперед, чтобы претензии снять. (…) Представьте себе ситуацию, что (…) российские автомобили: «жигули», «москвичи», «газели», будут ездить по правилам Российской Федерации, а «кадиллак» и «пежо» не принимают этих правил, не вешают номера, не останавливаются по требованию сотрудника ГИБДД. Выполняйте правила, встраивайтесь в наше движение, и никто никаких санкций к вам применять не будет», - развил мысль депутат.
По его мнению, предупреждения о ракетной опасности, которые распространяют главы регионов через Telegram, не являются аргументом для особого отношения к этому мессенджеру.
«Отключается мобильный интернет. Там остается набор инструментов, который будет работать, белый список. Там есть мессенджер «Макс». «Телеграма» там не будет никогда. Мессенджер «Макс» взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами, а «Телеграм» — иностранная сеть. Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно», - разъяснил Боярский.
Он признал, что на местах есть «перегибы» с продвижением мессенджера Мах, однако заверил, что отказ от западных альтернатив – это совсем «не больно».
«Время такое — иностранца за дверь. А если серьезно, то я всё пропускаю через себя. У меня, например, нет VPN. И я удалил WhatsApp и Telegram полгода назад, чтобы пропустить через себя вот эту боль возможную. Но никакой боли нет. Я в два раза меньше времени стал тратить на телефон, потому что раньше я в трех местах всё читал, а теперь в одном», - подчеркнул парламентарий.
ФЕЙК И «СЕНСАЦИИ»: ОТ ЛУКАШЕНКО ДО ЗАХАРОВОЙ
На фоне бурных обсуждений замедления Telegram в России его основатель Павел Дуров указал, что три главных мировых мессенджера «стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками». В пятницу, 13-го февраля, в СМИ появились заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что блокировка и запрет интернет-ресурсов – это «дикость и средневековье». Однако вскоре в Минске сообщили, что этой фейк.
«В телеграм-каналах «внезапно» вирусится якобы заявление Александра Лукашенко про якобы блокировку мессенджеров, VPNы и их владельцев, «не мешать общаться людям» и призыв контролировать разрешенное. Коротко по сути - на пустом месте фейк, ничего подобного Лукашенко не говорил. Авторы данных фантазий, вероятно, пятничный вечер начали чуть раньше обычного - судя по всему, закуску ещё не подвезли, но тостующих эта неприятность не остановила. А тем, кто репостит на хайпе без проверки источников - вас либо ничему не научила медиа-война с киевско-британскими ЦИПСО, либо вы мерзавцы», - написал все в том же Telegram журналист государственного белорусского телеканала ОНТ Игорь Тур.
Его слова подтвердил в близком к белорусским властям Telegram-канале «Пул Первого».
«Контролировать» и «блокировать» в Беларуси будут разве что фейки. Такая вот она белорусская диктатура правды. Подтверждаем слова коллеги», - сказано в сообщении.
Еще один фейк разоблачила в своем Telegram-канале 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В ряде телеграм-каналов вновь появились фейки, содержащие уже неоднократно опровергнутые обвинения в адрес МИД России, касающиеся позиции Российской Федерации по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма (…) Это «сенсация», созданная буквально из воздуха, за ней не стоит ничего: инсинуации практически дословно воспроизводят вбросы прошлых лет. Все они были разоблачены и опровергнуты», - подчеркнула первая леди российской дипломатии.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН в середине февраля, что судьба Telegram в России решена, допустив, что мессенджер могут заблокировать до конца 2026 года.
- Фейки, боль и «перегибы»: В Госдуме навсегда вычеркнули Telegram из «белых списков»
