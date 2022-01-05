На страже здоровья: Генпрокуратура ужесточила борьбу с фейками о COVID-19
В России активно блокируют фейковую информацию о коронавирусе, но ужесточать наказание за ее распространение не собираются.
Генеральная прокуратура РФ заявила о масштабной кампании по распространению недостоверной информации о COVID-19, в том числе о якобы смертельной опасности вакцин от коронавируса, уничтожении привитого населения, чипировании людей.
При этом Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал большое количество недостоверных материалов, направленных на дискредитацию антиковидных мер. Кроме того, блокируются сайты, сервисы и Telegram-каналы по продаже фальшивых сертификатов от коронавируса.
Современная медицина может определить, прививался человек или нет, а отсутствие иммунного ответа от вакцины врачи могут вылечить, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок Telegram-каналу «Радиоточка НСН». При этом, по словам иммунолога, покупка поддельного сертификатов особенно популярна в столице, о чем свидетельствует и статистика.
«Незаконное приобретение сертификатов – это уже не медицинский вопрос. Это можно сравнить с ездой на автомобиле по купленным правам, такой человек предоставляет угрозу для окружающих. Фальшивые сертификаты очень распространены в крупных городах, где есть такая возможность. Скорее всего, разница в статистике по числу заболевших с сертификатами о прививке в Москве и регионах связана именно с покупкой этих справок, в Москве до 10% погибших в реанимациях якобы с прививкой. А в нашей Калуге, в Иркутске, в других небольших городах среди погибших в реанимациях привитых не более 2%», - пояснил Болибок.
В свою очередь, столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что проблема подделки справок не является глобальной для Москвы.
«За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам», — отметил мэр.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался категоричнее и предложил сажать торговцев подделками на длительный срок.
«Арестовывать продавцов, в наручники и выводить из подъезда дома, из здания больницы, чтобы все видели: этого мерзавца-продавца ведут», — заявил Жириновский.
Однако юристы напомнили, что подделка документов, каким является сертификат о вакцинации, в соответствии с действующим законодательством наказывается ограничением свободы на срок до года. Так, адвокат Денис Широков Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что уголовные дела по поддельным сертификатам уже расследуются.
«Нарушителям предполагается вменять, и уже есть такие прецеденты в юридической практике, использование подложного документа, 327 статья УК РФ. Эти справки являются официальным документами, предоставляющими определенные права в связи с введенными ограничениями, так что это да, подделка документов. Что касается наказания, то это лишение свободы до одного года, так как это преступление небольшой тяжести, соответственно, если человек ранее не привлекался и судим не был, то лишение свободы не назначается. За приобретение такого документа грозит ограничение свободы на срок до года», - отметил адвокат.
При этом врачи напоминают, что купившие справки люди представляют особенную опасность. Иммунная система привитых уже «обучена» на распознавание вируса, поэтому с точки зрения мутаций коронавируса они уже не опасны для окружающих - чего нельзя сказать о непривитых, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Сама по себе покупка фиктивного сертификата, конечно, не влияет на распространение или заражение коронавирусом. Но дело в том, что человека с поддельным сертификатом начинают пускать в места массового скопления людей. Человек с поддельной справкой будет обманом туда проходить, будучи, возможно, инфицированным, и таким образом ставить под угрозу людей, которые доверяют ему. А он это доверие нарушает. Любая подделка – очень нехорошая вещь, а в данном случае это еще и подвергание угрозе заражения людей, которые этого не ожидают», - заключил профессор.
В декабре «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщали, что в России не планируют ужесточить законодательство для борьбы с фейками по коронавирусу. Однако 8 декабря YouTube заблокировал канал российской актрисы Марии Шукшиной, которая является одним из лидеров антипрививочного движения. Ранее Instagram также пометил аккаунт актрисы, как «публикующий ложную информацию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- Серийное производство российских самолетов МС-21 начнется в 2024 году
- Володин пообещал как можно скорее ввести пожизненный срок для педофилов
- В России подтвердили 15 772 случая коронавируса за сутки
- В Алма-Ате начались столкновения митингующих и полиции
- Глава евродипломатии прибыл с визитом на Украину
- В Екатеринбурге загорелся цех на площади 1 тыс. кв. м
- Синоптики предупредили о сильной метели в Москве
- ВМФ России в 2022 году проведет около тысячи учений
- МИД: Точная повестка заседания Совета Россия - НАТО не обсуждается
- В Алматинской области Казахстана ввели чрезвычайное положение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru