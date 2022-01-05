На страже здоровья: Генпрокуратура ужесточила борьбу с фейками о COVID-19

Генеральная прокуратура РФ заявила о масштабной кампании по распространению недостоверной информации о COVID-19, в том числе о якобы смертельной опасности вакцин от коронавируса, уничтожении привитого населения, чипировании людей.

При этом Роскомнадзор в 2021 году удалил или заблокировал большое количество недостоверных материалов, направленных на дискредитацию антиковидных мер. Кроме того, блокируются сайты, сервисы и Telegram-каналы по продаже фальшивых сертификатов от коронавируса.