Кадровый голод, монополия, ИИ: Продюсер Бабич назвал главные вызовы музыкальной индустрии
Сергей Бабич рассказал НСН, что 97% рынка музыкальных стримингов контролируют локальные платформы, поп‑музыка впервые за 10 лет обогнала рэп, а билетные операторы стали брать на себя функции продюсеров.
Музыкальная индустрия переживает турбулентность: ИИ генерирует треки быстрее, чем авторы пишут куплеты, стриминговые платформы упираются в потолок аудитории, а билеты на концерты дорожают, рассказал в интервью НСН организатор Международного форума музыкальной индустрии «Colisium» Сергей Бабич.
— С какими главными вызовами столкнулась музыкальная индустрия в 2026 году?
Продолжается кадровый голод — образовательные программы вузов не поспевают за изменениями в индустрии. Также на нас обрушилась лавина сгенерированной ИИ-музыки, которая требует принятия быстрых мер по ранжированию и реформе принципов монетизации pro-rata, иначе скоро живые авторы будут зарабатывать в разы меньше. И, конечно, новые принципы государственного регулирования, так как музыка — это часть культуры страны, и она должна соответствовать действующему законодательству. Но самое главное — замедление темпов роста стриминговых экосистем: размер платёжеспособной аудитории, использующей сервисы, выходит на плато, в то время как ИИ и новые технологии не привлекли новую аудиторию и пока что не стали монетизировать индустрию.
Ранее в билетном сервисе Ticketland рассказали НСН, что цены на культурные мероприятия осенью замедлят свой рост, рынок «упирается» в потолок, при этом топовые артисты могут позволить себе двузначный рост цен на билеты. Билеты подорожали в среднем на 11% (до 2 825 рублей), в регионах средние цены стали больше на 14% (2 146 рублей). Сильнее всего подорожали билеты в театры (+20%), концерты стали дороже на 10%. В совместном исследовании консалтинговой компании OKS Labs by Okkam с крупнейшими билетными сервисами Яндекс Афишей, Kassir.ru и Ticketland говорится, что концертный рынок в 2026 году растет за счет увеличения стоимости билетов, при этом россияне уже не так активно их покупают.
— Всё дорожает, и билеты на культурные мероприятия - тоже. Что в этих условиях выбирает аудитория?
Глобально — да, билеты дорожают: увеличивается средний чек, зритель становится более избирательным, но всё же готов платить за эмоции и премиальный опыт. Высокий чек компенсируется постепенным ростом качества шоу, а также перераспределением спроса между жанрами.
В Ticketland также говорили НСН, что более половины продаж билетов на культурные мероприятия во втором квартале (апрель-июль) пришлись на концерты (57% в деньгах и 52% в количестве). На втором месте оказались билеты в театр (23% в рублях и 21% в штуках), а на фестивали пришлось 8% / 7% соответственно.
— Вы упомянули о перераспределении спроса между жанрами. Какие музыкальные тренды сегодня привлекают аудиторию?
Слушатели всегда ищут нечто новое. Сейчас мы наблюдаем рост интереса к аутентичному этнофолку, отказ от мировых хитов в пользу локального культурного кода и адаптацию треков под форматы коротких вертикальных видео. Ну и, конечно, продолжает работать старая, проверенная временем классика, выраженная в том числе в виде переработок, мюзиклов и оркестровых шоу.
— Какие тренды в музыкальной индустрии в России вы считаете самыми значимыми в этом году?
Окончательную монополизацию рынка локальными стримингами (97% рынка) и старт системной маркировки ИИ-треков. Рынок стремительно меняется: поп-музыка обогнала рэп — впервые за десять лет. Крупные билетные операторы продолжают выступать не просто агрегаторами, а полноценными продюсерами: берут на себя риски, контролируют продакшн и продвижение мероприятий.
— Говоря о рисках: какие сложности для музыкальной индустрии в ближайшие месяцы и годы видите вы?
Прежде всего, есть тенденция к девальвации человеческого творчества генеративными нейросетями — надеюсь, индустрия справится с этим. Также возможно падение доходов из-за стремления людей экономить, в том числе даже на подписках. Не исключаю раскол сцены на легальную витрину и «тайный» андерграунд из-за регуляторных фильтров — это ещё один стимул к росту пиратства.
— Как ваш форум Colisium отвечает этим вызовам, и какие решения может предложить?
Как и всегда, мы конвертируем хаос в чёткий «бизнес рукопожатий», в котором работают цепочки взаимосвязей людей, а сделки совершаются быстро по «понятийному» принципу. Сам форум стал своеобразным знаком качества, а ключевая фраза «мы познакомились на Colisium» означает определённый уровень мотивации и целеполагания, даже доверия. В программе мы подсвечиваем проблемные области, выводим в фокус внимания новые технологии и стартапы, показываем наиболее удачные кейсы в продвижении, анализируем опыт мировых музыкальных рынков. В итоге Colisium работает как катализатор: он не даёт готовые ответы на все вопросы, но создаёт среду, где участники могут вместе анализировать вызовы, учиться друг у друга, запускать новые инициативы и проекты, находить единомышленников и партнёров.
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Юбилейный, сотый по счёту международный форум музыкальной индустрии пройдет в российской столице 26-27 сентября. В центре двухдневной программы — развитие артистов, концертный бизнес, музыкальные медиа и PR, цифровое продвижение, технологии, музыкальный продакшн и другие направления, связанные с профессиональной работой в индустрии. Предполагается участие артистов, представителей музыкальных компаний, лейблов и концертного рынка. Работа форума развернется одновременно в семи залах и будет включать несколько параллельных тематических потоков, практические форматы, дискуссии, выступления представителей индустрии и шоукейс.
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