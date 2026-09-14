— С какими главными вызовами столкнулась музыкальная индустрия в 2026 году?

Продолжается кадровый голод — образовательные программы вузов не поспевают за изменениями в индустрии. Также на нас обрушилась лавина сгенерированной ИИ-музыки, которая требует принятия быстрых мер по ранжированию и реформе принципов монетизации pro-rata, иначе скоро живые авторы будут зарабатывать в разы меньше. И, конечно, новые принципы государственного регулирования, так как музыка — это часть культуры страны, и она должна соответствовать действующему законодательству. Но самое главное — замедление темпов роста стриминговых экосистем: размер платёжеспособной аудитории, использующей сервисы, выходит на плато, в то время как ИИ и новые технологии не привлекли новую аудиторию и пока что не стали монетизировать индустрию.

Ранее в билетном сервисе Ticketland рассказали НСН, что цены на культурные мероприятия осенью замедлят свой рост, рынок «упирается» в потолок, при этом топовые артисты могут позволить себе двузначный рост цен на билеты. Билеты подорожали в среднем на 11% (до 2 825 рублей), в регионах средние цены стали больше на 14% (2 146 рублей). Сильнее всего подорожали билеты в театры (+20%), концерты стали дороже на 10%. В совместном исследовании консалтинговой компании OKS Labs by Okkam с крупнейшими билетными сервисами Яндекс Афишей, Kassir.ru и Ticketland говорится, что концертный рынок в 2026 году растет за счет увеличения стоимости билетов, при этом россияне уже не так активно их покупают.

— Всё дорожает, и билеты на культурные мероприятия - тоже. Что в этих условиях выбирает аудитория?



Глобально — да, билеты дорожают: увеличивается средний чек, зритель становится более избирательным, но всё же готов платить за эмоции и премиальный опыт. Высокий чек компенсируется постепенным ростом качества шоу, а также перераспределением спроса между жанрами.