Пьяный водитель въехал в частный дом в кубанском селе
Пьяный водитель съехал с дороги и врезался в частный дом в селе Отрадо-Кубанское в Краснодарском крае, пострадала женщина. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел 11 сентября. Как отметили в МВД, нетрезвый 19-летний житель Кропоткина за рулем автомобиля «Лада 2107», не справившись с управлением и съехав с дороги, совершил наезд на «Ладу Гранту», металлический забор и домовладение. В доме находилась 47-летняя женщина, после ДТП ее доставили в больницу.
На владельца «Лады 2107» составили административные материалы о передаче управления авто лицу, не имеющему права управления, о несоблюдении требований об обязательном страховании, о невыполнении водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Водителю авто назначено 15 суток административного ареста.
Ранее в Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в двухэтажный жилой дом, пострадал водитель транспортного средства.
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