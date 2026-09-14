Пьяный водитель въехал в частный дом в кубанском селе

Пьяный водитель съехал с дороги и врезался в частный дом в селе Отрадо-Кубанское в Краснодарском крае, пострадала женщина. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 сентября. Как отметили в МВД, нетрезвый 19-летний житель Кропоткина за рулем автомобиля «Лада 2107», не справившись с управлением и съехав с дороги, совершил наезд на «Ладу Гранту», металлический забор и домовладение. В доме находилась 47-летняя женщина, после ДТП ее доставили в больницу.

На владельца «Лады 2107» составили административные материалы о передаче управления авто лицу, не имеющему права управления, о несоблюдении требований об обязательном страховании, о невыполнении водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Водителю авто назначено 15 суток административного ареста.

Ранее в Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в двухэтажный жилой дом, пострадал водитель транспортного средства.

