Против Noize MC возбудили дело о публичном оправдании терроризма

«Установлено, что иноагент Алексеев, находясь за пределами Российской Федерации, в ходе концертов, в присутствии значительного числа людей сделал публичные заявление, в которых оправдал террористическую идеологию», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, артист выразил положительное отношение к запрещенной и признанной в РФ террористической организации.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Ранее в Тюменской области 18-летнего местного жителя арестовали за оправдание терроризма, пишет Ura.ru.

