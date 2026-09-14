Против Noize MC возбудили дело о публичном оправдании терроризма

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбудили против музыканта Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев, признан в России иноагентом). Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

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«Установлено, что иноагент Алексеев, находясь за пределами Российской Федерации, в ходе концертов, в присутствии значительного числа людей сделал публичные заявление, в которых оправдал террористическую идеологию», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, артист выразил положительное отношение к запрещенной и признанной в РФ террористической организации.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Ранее в Тюменской области 18-летнего местного жителя арестовали за оправдание терроризма, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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