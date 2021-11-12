Богатая Москва: Иммунолог не удивился числу покупателей COVID-сертификатов

«Если говорить про вакцину "Спутник V", а чаще всего подделывают сертификат с этой прививкой, сама по себе вакцина является аденовирусным вектором. Там два типа аденовируса используются, в процессе вакцинации возникают антитела не только к спайк-протеинам коронавируса, но и против белков аденовирусного вектора. Их можно протестировать: есть эти антитела или нет, есть определенные временные маркеры. Антитела класса М к белкам аденовируса будут держаться до двух месяцев против протеина аденовируса, антитела класса А, если их научатся определять, до четырех месяцев, а антитела класса G будут держаться более года. Это про вакцину "Спутник V".



Если человек переболел, но купил поддельный сертификат на вакцину "КовиВак", то таких маркеров не будет существовать. Если это сертификат на "ЭпиВакКорону", то там тоже довольно просто, у разработчиков существует собственная система, которая позволяет определить, привит человек "ЭпиВакКороной", или нет. Если же человек привился, а у него нет антител, и он тяжело заболел и попал в больницу, то его могут подозревать в том, что он купил поддельный сертификат, хотя это может быть особенностью его иммунной системы. Но в этом случае врачи-иммунологи проводят курс иммунокоррекции, как правило, после этого иммунный ответ восстанавливается, и после ревакцинации антитела появляются в большом количестве», - подчеркнул врач.

По словам иммунолога, покупка поддельного сертификатов особенно популярна в столице, о чем свидетельствует и статистика.

«Незаконное приобретение сертификатов – это уже не медицинский вопрос. Это можно сравнить с ездой на автомобиле по купленным правам, такой человек предоставляет угрозу для окружающих. Фальшивые сертификаты очень распространены в крупных городах, где есть такая возможность. Скорее всего, разница в статистике по числу заболевших с сертификатами о прививке в Москве и регионах связана именно с покупкой этих справок, в Москве до 10% погибших в реанимациях якобы с прививкой. А в нашей Калуге, в Иркутске, в других небольших городах среди погибших в реанимациях привитых не более 2%», - заключил Болибок.

Ранее адвокат Денис Широков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что подделка документов, каким является сертификат о вакцинации, наказывается ограничением свободы на срок до года.

