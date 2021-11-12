Богатая Москва: Иммунолог не удивился числу покупателей COVID-сертификатов
Сертификаты о прививках чаще всего покупают в Москве, уверен иммунолог Владимир Болибок.
Современная медицина может определить, прививался человек или нет, а отсутствие иммунного ответа от вакцины врачи могут вылечить, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее стало известного, что в сеть слили базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные сертификаты о вакцинации. В базах, которые можно приобрести на форумах и в Telegram-каналах, содержится персональная информация более 500 тысяч человек из московского региона.
«Если говорить про вакцину "Спутник V", а чаще всего подделывают сертификат с этой прививкой, сама по себе вакцина является аденовирусным вектором. Там два типа аденовируса используются, в процессе вакцинации возникают антитела не только к спайк-протеинам коронавируса, но и против белков аденовирусного вектора. Их можно протестировать: есть эти антитела или нет, есть определенные временные маркеры. Антитела класса М к белкам аденовируса будут держаться до двух месяцев против протеина аденовируса, антитела класса А, если их научатся определять, до четырех месяцев, а антитела класса G будут держаться более года. Это про вакцину "Спутник V".
Если человек переболел, но купил поддельный сертификат на вакцину "КовиВак", то таких маркеров не будет существовать. Если это сертификат на "ЭпиВакКорону", то там тоже довольно просто, у разработчиков существует собственная система, которая позволяет определить, привит человек "ЭпиВакКороной", или нет. Если же человек привился, а у него нет антител, и он тяжело заболел и попал в больницу, то его могут подозревать в том, что он купил поддельный сертификат, хотя это может быть особенностью его иммунной системы. Но в этом случае врачи-иммунологи проводят курс иммунокоррекции, как правило, после этого иммунный ответ восстанавливается, и после ревакцинации антитела появляются в большом количестве», - подчеркнул врач.
По словам иммунолога, покупка поддельного сертификатов особенно популярна в столице, о чем свидетельствует и статистика.
«Незаконное приобретение сертификатов – это уже не медицинский вопрос. Это можно сравнить с ездой на автомобиле по купленным правам, такой человек предоставляет угрозу для окружающих. Фальшивые сертификаты очень распространены в крупных городах, где есть такая возможность. Скорее всего, разница в статистике по числу заболевших с сертификатами о прививке в Москве и регионах связана именно с покупкой этих справок, в Москве до 10% погибших в реанимациях якобы с прививкой. А в нашей Калуге, в Иркутске, в других небольших городах среди погибших в реанимациях привитых не более 2%», - заключил Болибок.
Ранее адвокат Денис Широков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что подделка документов, каким является сертификат о вакцинации, наказывается ограничением свободы на срок до года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- Верховный суд счёл законным обязательный ПЦР-тест после поездки за границу
- СМИ: три человека погибли при взрыве в мечети на востоке Афганистана
- В Германии введут бесплатные тесты на COVID-19
- В Чувашии введут QR-коды для людей с антителами
- Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
- Более 200 тысяч детей заразились коронавирусом в Москве с начала пандемии
- Песков заявил о высоких титрах антител к коронавирусу у Путина
- Кремль оценил идею введение платы за лечение непривитых COVID-больных
- В Кремле оценили публикации о «планах» по «вторжению» России на Украину
- Россия направила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru