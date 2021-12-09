В России не планируют ужесточить законодательство для борьбы с фейками по коронавирусу

В России не планируют ужесточить законодательство для борьбы с фейками по коронавирусу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

8 декабря, YouTube заблокировал канал российской актрисы Марии Шукшиной. Она выступала против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом женщина говорила в своем Telegram-канале. Отмечается, что он все еще работает.

Ранее Instagram также пометил аккаунт актрисы, как «публикующий ложную информацию».

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С 2020 года в нашей стране по ст. 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» действует уголовное наказание, не предусматривающее лишения свободы. Сумма штрафа за это нарушение составляет от 300 до 700 тысяч рублей. Недобросовестным гражданам также могут быть назначены исправительные работы сроком до одного года или ограничение свободы до трех лет.

Законодательство, запрещающее подделку документов, с начала пандемии почти не изменилось.

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