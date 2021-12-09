В России не планируют ужесточить законодательство для борьбы с фейками по коронавирусу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

8 декабря, YouTube заблокировал канал российской актрисы Марии Шукшиной. Она выступала против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом женщина говорила в своем Telegram-канале. Отмечается, что он все еще работает.

Ранее Instagram также пометил аккаунт актрисы, как «публикующий ложную информацию».