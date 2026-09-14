Долина поделилась, что хочет спеть дуэтом с Дмитриенко

Певица, народная артистка России Лариса Долина спела бы дуэтом с исполнителем Ваней Дмитриенко. Об этом пишет РИА Новости.

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«Я бы с удовольствием спела с Ваней Дмитриенко», - рассказала артистка.

По словам Долиной, у Дмитриенко особая энергетика и «слегка детская» искренность. Также народная артистка отметила, что молодой исполнитель пишет хорошие песни.

Ранее Лариса Долина заявила, что Ваня Дмитриенко мог бы представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
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