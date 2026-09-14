Чернышенко назвал туризм самой быстроразвивающейся отраслью экономики
Туризм стал самой интересной и самой быстро развивающейся отраслью экономики России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, индустрия растет не первый год «двузначными цифрами».
«Путешествия по России - это по-настоящему то, что захватывает дух», - цитирует Чернышенко РИА Новости.
Вице-премьер назвал безусловным приоритетом создание комфортных, доступных условий для путешествий внутри страны.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков назвал сферы ИТ и туризма одними из самых быстрорастущих, пишет Ura.ru.
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