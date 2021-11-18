«Рассадник штаммов»: Вирусолог объяснил различия в COVID-мутациях до и после прививки

Иммунная система привитых уже «обучена» на распознавание вируса, поэтому с точки зрения мутаций коронавируса они уже не опасны для окружающих - чего нельзя сказать о непривитых, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС заявил, что граждане с липовыми справками могут стать «рассадниками новых штаммов». Он подчеркнул, что они ставят под угрозу жизни «своих близких, детей, старших».