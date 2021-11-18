«Рассадник штаммов»: Вирусолог объяснил различия в COVID-мутациях до и после прививки
Вакцинация практически исключает возможность мутации и передачи окружающим нового штамма, а непривитые эти мутации активно распространяют, подтвердил микробиолог Сергей Нетесов.
Иммунная система привитых уже «обучена» на распознавание вируса, поэтому с точки зрения мутаций коронавируса они уже не опасны для окружающих - чего нельзя сказать о непривитых, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС заявил, что граждане с липовыми справками могут стать «рассадниками новых штаммов». Он подчеркнул, что они ставят под угрозу жизни «своих близких, детей, старших».
«В привитом человеке иммунная система уже активирована по отношению к данному возбудителю, и она не даст ему сильно размножаться. Тем самым она не даст ему возможности нарабатываться в таких количествах, чтобы заметно передаваться другому человеку, иммунитет минимизирует это. И получается так: даже если у привитого человека мутантный вариант возникнет, он с гораздо меньшей долей вероятности передаст его другому человеку», - объяснил ученый.
Вирусолог подтвердил, что люди с покупными сертификатами о вакцинации могут заразить окружающих новыми штаммами коронавируса при посещении публичных мест.
«Сама по себе покупка фиктивного сертификата, конечно, не влияет на распространение или заражение коронавирусом. Но дело в том, что человека с поддельным сертификатом начинают пускать в места массового скопления людей. А, между прочим, введение QR-кодов как раз сделано для того, чтобы такие люди туда не ходили. Почему это сделано? Потому что люди в этих местах часто не пользуются средствами индивидуальной защиты, масками. Человек с поддельной справкой будет обманом туда проходить, будучи, возможно, инфицированным, и таким образом ставить под угрозу людей, которые доверяют ему. А он это доверие нарушает. Любая подделка – очень нехорошая вещь, а в данном случае это еще и подвергание угрозе заражения людей, которые этого не ожидают», - заключил профессор.
При этом ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что врачи не могут прийти к единому мнению по вакцинации, так как до сих пор не опубликованы итоговые результаты клинических исследований «Спутник V».
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