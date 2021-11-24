«Враги» вакцинации: что говорили приглашенные врачами в морги «антиваксеры»

Врачи позвали известных антиваксеров посетить реанимации ковидного госпиталя, чтобы остановить потоки дезинформации о вакцинах.

Утром 24 ноября врачи 11 больниц России опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе известным политикам и общественным деятелям. Медики предложили антипрививочникам посетить красные зоны медучреждений и увидеть COVID-больных и последствия заболевания.

«Учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в обращении.

Адресатами обращения стали 12 публичных политиков, актеров и музыкантов. Среди них оказались глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певцы Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, а также лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.

Егор Бероев одним из первых публично высказался против обязательной вакцинации. На вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» в июне он сравнил обязательную вакцинацию и вводимые ограничительные меры с Холокостом. Он призвал страну, победившую фашизм, не допустить «сегрегацию» населения в зависимости от отношения к прививкам.

Коллеги не оценили скандальный жест актера. Так, режиссер Константин Богомолов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что видит ужасную пошлость и оскорбление памяти жертв Холокоста в выступлении Бероева.

«Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии Холокоста. Нацеплять на себя желтую звезду, которая связана с действительно страшной драмой, и изображать из себя жертву – это и комично, и дико, и глупо, и пошло», - отметил режиссер. Он напомнил, что обязательной вакцинации в стране нет, есть лишь призывы к вакцинации, а также попытка создать безопасные зоны для граждан, не желающих заболеть коронавирусом.
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Также среди указанных врачами антиваксеров оказался музыкант Константин Кинчев, который ранее раскритиковал правительство. По его словам, оно «кошмарит» россиян, заставляя вакцинироваться «экспериментальным препаратом» и присваивая гражданам цифровые порядковые номера. В видеоролике, размещенном на официальной странице в Facebook, Кинчев заявил о готовности проводить концерты без QR-кодов.

«Я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — обратился Кинчев к петербургскому комитету по культуре.

При этом актриса Мария Шукшина, которая также попала в список получателей открытого письма врачей, заняла 7-е место в недавнем рейтинге доверия россиян деятелям культуры, составленном холдингом «Ромир». Она обогнала Дмитрия Певцова, Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, но уступила Константину Хабенскому, Ивану Урганту, Дмитрию Нагиеву и Никите Михалкову. В своем канале в Telegram, на который подписано более 200 тысяч человек, Шукшина делает репосты материалов, посвященных протестам против вакцинации, а также выкладывает собственные умозаключения. Одним из источников знаний для актрисы является Роберт Мелоун, американский вирусолог и иммунолог, который позиционирует себя как создателя мРНК-технологии.

«Обвинить в некомпетентности, ненаучности, продажности Западу такого человека, как вы понимаете, увы, не получится, как ни старайтесь, г-да пропагандоны из СМИ) Он сам и есть Запад», - заявила актриса, прикрепив к посту видео с Мелоуном.
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При этом позиция Мелоуна была раскритикована ведущими западными организациями здравоохранения, а его исследования в области вакцин происходили в 80-х годах. Многие из них не прошли экспериментальных проверок. Агентство Reuters в своем расследовании подтвердило, что Мелоун не является компетентным специалистом в области вакцинации. В настоящий момент он занимается консультированием по широкому спектру вопросов, нередко далеких от медицины.

Еще одним адресатом открытого письма врачей является музыкант и композитор Юрий Лоза.

«"Спутник V", V – это не победа, а 5. Это пятая вакцина, которую разработал институт Гамалеи. Было задекларировано, что эти вакцины будут находиться где-то в районе укола, и оттуда организм будет черпать ресурсы для борьбы с болезнью. Но как выяснилось, вакцина не находится там, где ее кололи. Она разбегается по всему организму. Она начинает гулять по крови и оказывается в тех местах, где ей совсем не место. Ее где только не нашли, вплоть до яичников!», - поделился экспертным мнением музыкант в видеоинтервью журналисту Дмитрию Смирнову.

При этом инициатор обращения, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пандемию коронавируса невозможно остановить «пустыми разговорами и рассуждениями», единственным спасением остается вакцинация. Он напомнил, что медики «теряют больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом», и призвал окружающих к ответственности.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КультураВакцинаВакцинация
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