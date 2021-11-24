«Враги» вакцинации: что говорили приглашенные врачами в морги «антиваксеры»
Врачи позвали известных антиваксеров посетить реанимации ковидного госпиталя, чтобы остановить потоки дезинформации о вакцинах.
Утром 24 ноября врачи 11 больниц России опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе известным политикам и общественным деятелям. Медики предложили антипрививочникам посетить красные зоны медучреждений и увидеть COVID-больных и последствия заболевания.
«Учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в обращении.
Адресатами обращения стали 12 публичных политиков, актеров и музыкантов. Среди них оказались глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певцы Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, а также лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.
Егор Бероев одним из первых публично высказался против обязательной вакцинации. На вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» в июне он сравнил обязательную вакцинацию и вводимые ограничительные меры с Холокостом. Он призвал страну, победившую фашизм, не допустить «сегрегацию» населения в зависимости от отношения к прививкам.
Коллеги не оценили скандальный жест актера. Так, режиссер Константин Богомолов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что видит ужасную пошлость и оскорбление памяти жертв Холокоста в выступлении Бероева.
«Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии Холокоста. Нацеплять на себя желтую звезду, которая связана с действительно страшной драмой, и изображать из себя жертву – это и комично, и дико, и глупо, и пошло», - отметил режиссер. Он напомнил, что обязательной вакцинации в стране нет, есть лишь призывы к вакцинации, а также попытка создать безопасные зоны для граждан, не желающих заболеть коронавирусом.
Также среди указанных врачами антиваксеров оказался музыкант Константин Кинчев, который ранее раскритиковал правительство. По его словам, оно «кошмарит» россиян, заставляя вакцинироваться «экспериментальным препаратом» и присваивая гражданам цифровые порядковые номера. В видеоролике, размещенном на официальной странице в Facebook, Кинчев заявил о готовности проводить концерты без QR-кодов.
«Я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — обратился Кинчев к петербургскому комитету по культуре.
При этом актриса Мария Шукшина, которая также попала в список получателей открытого письма врачей, заняла 7-е место в недавнем рейтинге доверия россиян деятелям культуры, составленном холдингом «Ромир». Она обогнала Дмитрия Певцова, Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, но уступила Константину Хабенскому, Ивану Урганту, Дмитрию Нагиеву и Никите Михалкову. В своем канале в Telegram, на который подписано более 200 тысяч человек, Шукшина делает репосты материалов, посвященных протестам против вакцинации, а также выкладывает собственные умозаключения. Одним из источников знаний для актрисы является Роберт Мелоун, американский вирусолог и иммунолог, который позиционирует себя как создателя мРНК-технологии.
«Обвинить в некомпетентности, ненаучности, продажности Западу такого человека, как вы понимаете, увы, не получится, как ни старайтесь, г-да пропагандоны из СМИ) Он сам и есть Запад», - заявила актриса, прикрепив к посту видео с Мелоуном.
При этом позиция Мелоуна была раскритикована ведущими западными организациями здравоохранения, а его исследования в области вакцин происходили в 80-х годах. Многие из них не прошли экспериментальных проверок. Агентство Reuters в своем расследовании подтвердило, что Мелоун не является компетентным специалистом в области вакцинации. В настоящий момент он занимается консультированием по широкому спектру вопросов, нередко далеких от медицины.
Еще одним адресатом открытого письма врачей является музыкант и композитор Юрий Лоза.
«"Спутник V", V – это не победа, а 5. Это пятая вакцина, которую разработал институт Гамалеи. Было задекларировано, что эти вакцины будут находиться где-то в районе укола, и оттуда организм будет черпать ресурсы для борьбы с болезнью. Но как выяснилось, вакцина не находится там, где ее кололи. Она разбегается по всему организму. Она начинает гулять по крови и оказывается в тех местах, где ей совсем не место. Ее где только не нашли, вплоть до яичников!», - поделился экспертным мнением музыкант в видеоинтервью журналисту Дмитрию Смирнову.
При этом инициатор обращения, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пандемию коронавируса невозможно остановить «пустыми разговорами и рассуждениями», единственным спасением остается вакцинация. Он напомнил, что медики «теряют больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом», и призвал окружающих к ответственности.
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