«Враги» вакцинации: что говорили приглашенные врачами в морги «антиваксеры»

Утром 24 ноября врачи 11 больниц России опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе известным политикам и общественным деятелям. Медики предложили антипрививочникам посетить красные зоны медучреждений и увидеть COVID-больных и последствия заболевания.

«Учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в обращении.

Адресатами обращения стали 12 публичных политиков, актеров и музыкантов. Среди них оказались глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певцы Юрий Лоза, Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, а также лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.

Егор Бероев одним из первых публично высказался против обязательной вакцинации. На вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» в июне он сравнил обязательную вакцинацию и вводимые ограничительные меры с Холокостом. Он призвал страну, победившую фашизм, не допустить «сегрегацию» населения в зависимости от отношения к прививкам.



Коллеги не оценили скандальный жест актера. Так, режиссер Константин Богомолов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что видит ужасную пошлость и оскорбление памяти жертв Холокоста в выступлении Бероева.

«Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии Холокоста. Нацеплять на себя желтую звезду, которая связана с действительно страшной драмой, и изображать из себя жертву – это и комично, и дико, и глупо, и пошло», - отметил режиссер. Он напомнил, что обязательной вакцинации в стране нет, есть лишь призывы к вакцинации, а также попытка создать безопасные зоны для граждан, не желающих заболеть коронавирусом.