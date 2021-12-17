«Позор и предательство!»: Госдума одобрила QR-коды с дракой под крики о «фашизме»
Дискуссия вокруг законопроекта о QR-кодах в общественных местах становится все ожесточеннее, однако Госдума всё же явно намерена принять резонансный документ: теперь депутаты вновь ждут предложений от регионов.
16 декабря Государственная Дума всё же приняла в первом чтении непопулярный у населения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Против выступили лишь 87 депутатов из 417. Однако в ходе заседании Госдумы при рассмотрении законопроекта между депутатами от КПРФ и «Единой России» началась потасовка из-за принесенного коммунистами плаката «против QR-фашизма».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что законопроект вновь направлен для обсуждения в регионы, а также в Совфед и правительство. При этом он «высказал слова благодарности за обратную связь» и пожелал услышать предложения от своих подписчиков. Обратная связь, как можно было предположить, оказалась негативной: законопроект в очередной раз сравнили с сегрегацией и фашизмом, потребовали его снять и вместо того «заняться внутренними проблемами». В комментариях к посту Володина чаще всего мелькали слова «позор» и «предательство».
Пользователи назвали документ «самым позорным законопроектом за всю историю России», предлагали «точить вилы» и требовали отставки правительства. Разгневанные комментаторы также напомнили, что написали уже множество сообщений, однако ни одно из них не повлияло на принятое решение, и в итоге сняли с рассмотрения лишь закон о QR-кодах в общественном транспорте.
«17500 обращений! Это вздор! Это позор! Вы не слышите нас. Миллионы обращений! Люди встанем все вместе, чтобы не допустить кодов», - эмоционально отреагировали подписчики председателя Госдумы.
Впрочем, некоторые пользователи отмечали, что многие из противников QR-кодов также являются противниками прививок в принципе, а поэтому было наивным ожидать от них другой реакции. При этом против законопроекта также официально выступили депутат от «Новых людей», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева и глава КПРФ Геннадий Зюганов.
«Опросы показывают, две трети россиян против введения QR-кодов. Своим голосом я доношу мнение общества, которое почему-то никак не хотят услышать», - написала Авксентьева в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что недавно прошла ревакцинацию, однако против «деления людей на привитых и непривитых».
При этом Зюганов высказался более категорично, призвав народ сплотиться против законопроекта.
«На наш взгляд, "куардизация" России равносильна введению режима "электронного концлагеря". Считаю это категорически недопустимым! Электронная "бирка" не может быть документом, дающим права или освобождающим от обязанностей», - заявил лидер КПРФ.
Кстати, спикер Госдумы Володин в своем последнем посте ни разу не упомянул так раздражающий часть населения «QR-код», указывая номер законопроект цифрами. В комментариях ему иронично указали, что вместо получившего негативную окраску выражения документу следует найти другое, не менее звучное название.
Отметим, что Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах только в первом чтении: он может быть доработан. А вот законопроект о QR-кодах в транспорте вообще сняли с рассмотрения в Госдуме - его доработкой займется профильное министерство.
В свою очередь, член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что профильный комитет Госдумы посчитал законопроект о введении QR-кодов в транспорте недоработанным и принял единогласное решение его отложить. Однако он воззвал к совести антипрививочников, отметив, что иного пути прекратить пандемию у человечества нет.
«Президент же четко сказал, что мы насильно прививаться никого заставлять не будем. С другой стороны, у людей совесть должна быть элементарная. Это как человек, который со скоростью 200 по Кутузовскому летит, он еще и с собой заберет кого-нибудь. Это условно та же история. Я не понимаю, откуда появилось это движение антиваксеров. Я согласен, что прививки здоровья не добавляют, но лучше быть живым, чем здоровым и мертвым. Мы делаем, стараемся, все равно люди будут недовольны, где-то все равно нужно будет поджимать в вопросе прививок. Мы же не можем сесть по квартирам, полностью изолироваться», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не видит ничего плохого в QR-кодах, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса.
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