Около 80 дел возбудили в столице из-за поддельных сертификатов о вакцинации

Московские власти возбудили 80 уголовных дел, связанных с изготовлением и продажей сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«За все время, если мне память не изменяет, возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам», — отметил мэр. Он добавил, что, по его данным, проблема подделки справок не является глобальной.

Собянин напомнил, что уже 7 млн москвичей получили QR-коды, в это число входят переболевшие и имеющие медотводы. По мнению мэра, необходимость в подделке документов может отпасть после того, как срок действия справок для переболевших продлили до года.

Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что возможность введения штрафов за отказ от вакцинации не обсуждается в Совфеде.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ВакцинацияСергей СобянинМосква
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