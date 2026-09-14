Орешкин: Рост зарплат будет сохраняться

Орешкин отметил увеличение зарплат в последние годы есть.

«К сожалению, не все это чувствуют, наша задача - работать еще эффективнее, чтобы это почувствовал каждый», - указал он.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш допустил, что с 2027 года в РФ минимальный размер оплаты труда может увеличиться до 31-32 тысяч рублей, пишет Ura.ru.

