Десятки и сотни больных? Почему России не грозит эпидемия Эболы
Африканская инфекция не может распространиться на российской территории, заявил НСН Алексей Аграновский.
Вирус Эбола плохо передается от человека к человеку и может выживать только в своем районе происхождения, поэтому россиянам можно его не бояться, рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
На границах России усилили санитарный контроль из-за риска распространения Эболы. Особое внимание уделяют пассажирам, которые прибывают в Россию из стран с риском заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости. Аграновский усомнился, что есть повод для тревоги.
«Вероятность распространения низкая. Вирус — эндемический и характерен только для определенных стран. Здесь он вызывать вспышку не может: он не способен заразить десятки и сотни людей, даже если завезти его. Это не грипп или COVID-19, которые идут от человека к человеку. Распространение у Эболы плохое. У нашего Института имени Гамалеи есть разработка, которая показала неплохие результаты и применялась в Африке. Благородная и политически оправданная задача — помочь этим людям и спасти людей русской вакциной», — отметил он.
Ранее Аграновский объяснил НСН, как спастись от лихорадки Западного Нила.
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