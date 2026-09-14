Вирус Эбола плохо передается от человека к человеку и может выживать только в своем районе происхождения, поэтому россиянам можно его не бояться, рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

На границах России усилили санитарный контроль из-за риска распространения Эболы. Особое внимание уделяют пассажирам, которые прибывают в Россию из стран с риском заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости. Аграновский усомнился, что есть повод для тревоги.