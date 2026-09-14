Десятки и сотни больных? Почему России не грозит эпидемия Эболы

Африканская инфекция не может распространиться на российской территории, заявил НСН Алексей Аграновский.

Вирус Эбола плохо передается от человека к человеку и может выживать только в своем районе происхождения, поэтому россиянам можно его не бояться, рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

На границах России усилили санитарный контроль из-за риска распространения Эболы. Особое внимание уделяют пассажирам, которые прибывают в Россию из стран с риском заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости. Аграновский усомнился, что есть повод для тревоги.

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«Вероятность распространения низкая. Вирус — эндемический и характерен только для определенных стран. Здесь он вызывать вспышку не может: он не способен заразить десятки и сотни людей, даже если завезти его. Это не грипп или COVID-19, которые идут от человека к человеку. Распространение у Эболы плохое. У нашего Института имени Гамалеи есть разработка, которая показала неплохие результаты и применялась в Африке. Благородная и политически оправданная задача — помочь этим людям и спасти людей русской вакциной», — отметил он.

Ранее Аграновский объяснил НСН, как спастись от лихорадки Западного Нила.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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