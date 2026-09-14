В РПЦ заявили о праве Третьяковки сверять сохранность «Троицы» Рублева
Третьяковская галерея может регулярно проводить сверку состояния сохранности иконы Андрея Рублева «Святая Троица» из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом рассказали в правовом управлении Московской патриархии.
Ранее стало известно, что икону временно изъяли из иконостаса Троицкого собора лавры для анализа состояния климатической витрины, пишет Ura.ru.
«Третьяковская галерея вправе регулярно осуществлять сверку состояния сохранности с изъятием музейного предмета из специализированной климатической витрины с перемещением в помещение на территории... лавры, отвечающее требованиям, определенным приложением к договору», - рассказали в управлении.
Отмечается, что в рамках соглашения в установленном порядке производится плановая сверка состояния сохранности написанной в XV веке иконы.
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