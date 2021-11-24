Тюрьма и призывы к расстрелу: за коллективный иммунитет россиян взялся СК
Споры вокруг вакцинации от коронавируса не утихают: пока СК собирает материалы на антиваксеров, врачи настаивают на разъяснительных мерах для населения.
Кампания по вакцинации против коронавируса стартовала в России почти год назад, однако уровень коллективного иммунитета в стране остается сравнительно невысоким. В связи с этим за дело взялись Следственный комитет и прокуратура: с начала месяца Росздравнадзор передал в органы 37 материалов на активных антипрививочников.
Противникам вакцинации грозит штраф до миллиона рублей и до трех лет лишения свободы по статье 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Если же человек, поверивший фейкам о вакцине, погибнет, то наказание может достигнуть пяти лет тюрьмы.
При этом большой проблемой остается покупка справок о вакцинации. Подделка документов в России является уголовным преступлением, однако депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров пошел дальше и предложил карать за фальшивые сертификаты расстрелом.
«Сегодня как мы делаем, еще покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах», - заявил депутат на заседании думы во вторник, 23 ноября.
Затем депутат извинился за свое выражение, отметив, что выступил на эмоциях, поскольку сам был в реанимации и потерял жену. Однако проблема с покупкой сертификатов и глобальным недоверием к прививкам остается нерешенной: антиваксеры есть даже среди медработников. По словам зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, около 20% врачей сохраняют скепсис по отношению к вакцинам от COVID-19.
«Приблизительно пятая часть врачей с некоторым недоверием и осторожностью относится именно к этой вакцинации и этой вакцине. Многие воздерживаются, многие скептически относятся, но тех, которые открыто выступают против, их единицы. Вопрос не идет о тысячах или десятках тысяч», - отметил Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Педиатр и хирург, профессор Леонид Рошаль подтвердил, что антиваксеров среди врачей не так уж много, однако их высказывания громче, чем аргументированная агитация в пользу вакцин.
«Я не знаю, что их большое количество. Но то, что кричат громко, это да. К сожалению, человек так устроен, что негатив слушается и воспринимается лучше. Колоссальное большинство врачей понимают пользу вакцинации», − процитировало врача агентство «SM-News».
При этом врачи и ученые, выступающие в публичном поле, напоминают о необходимости диалога с гражданами, а не ужесточения наказания за отказ от вакцин. Так, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике кампанию по вакцинации, отметив, что у граждан аллергия на артистов в рекламе прививок.
«Надо убрать или уменьшить в рекламе вакцинации количество медийных лиц, артистов, спортсменов, потому что это вызывает раздражение у людей, авторитет их весьма сомнителен в вакцинации. <...>Надо публиковать больше информации о вакцинах, об их разработках – как, что, откуда, куда. Законы о применении и этапах внедрения, результаты их проверки, отчеты о клинических исследованиях должны быть опубликованы как можно шире, люди поймут, у нас образованный народ. Иначе вакуум заполняется вредоносной чушью», - пояснил доктор.
В свою очередь, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, что отговаривающие пациентов от вакцинации врачи делают это из-за низкого уровня образования и морали. При этом, по словам ученого, пандемия завершится только при наличии нужного количества антител у 70-75% населения. Гинцбург также призвал в разы ускорить темпы вакцинации.
«Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», - предложил он.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета в России чуть выше 50%. Он добавил, что этого уровня недостаточно и призвал наращивать темпы вакцинации в стране. По состоянию на 23 ноября в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
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