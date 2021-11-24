Тюрьма и призывы к расстрелу: за коллективный иммунитет россиян взялся СК

Кампания по вакцинации против коронавируса стартовала в России почти год назад, однако уровень коллективного иммунитета в стране остается сравнительно невысоким. В связи с этим за дело взялись Следственный комитет и прокуратура: с начала месяца Росздравнадзор передал в органы 37 материалов на активных антипрививочников.

Противникам вакцинации грозит штраф до миллиона рублей и до трех лет лишения свободы по статье 207.1 и 207.2 УК РФ о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Если же человек, поверивший фейкам о вакцине, погибнет, то наказание может достигнуть пяти лет тюрьмы.

При этом большой проблемой остается покупка справок о вакцинации. Подделка документов в России является уголовным преступлением, однако депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров пошел дальше и предложил карать за фальшивые сертификаты расстрелом.



«Сегодня как мы делаем, еще покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах», - заявил депутат на заседании думы во вторник, 23 ноября.