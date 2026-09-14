Долина призналась, что шесть лет пыталась получить московскую прописку

По словам артистки, столица долго ее «не принимала».

«Я все давила-давила. Шесть лет подряд, это было еще в советское время, я подавала документы на прописку - шесть лет мне отказывали», - цитирует Долину РИА Новости.

Как отметила певица, позднее она начала зарабатывать и смогла купить первую квартиру в Москве.

Ранее Лариса Долина рассказала, что друзья подарили ей новую квартиру в столице, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, новое жилье артистки находится в ЖК «Премьер» в Гагаринском районе.

